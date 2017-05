MADRID. LOS GRUPOS MUNICIPALES SE CONJURAN PARA REBAJAR LA TENSIÓN DE LOS PLENOS

Etiquetas

- Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos afean al PP que abandonara sus escaños. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid se conjuraron este miércoles a rebajar la tensión de los plenos y a evitar descalificaciones como la que supuestamente llevó hoy a dejar sus escaños a los concejales del PP, una acción que en todo caso les afearon el resto de partidos.La Junta de Portavoces se reunió de forma extraordinaria al término del pleno de hoy, a petición del propio PP, cuyos concejales se marcharon tras no rectificar el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato su acusación de que en ese partido se había metido la mano en los bolsillos de la gente; una alusión a las tramas de corrupción del PP de Madrid que los ediles entendieron o quisieron entender como que les estaban llamando ladrones personalmente.A la salida de la Junta, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, garantizó que su grupo seguirá yendo a los plenos, pero advirtió de que “hoy se ha traspasado un límite” y “se han roto las reglas del juego”, y de que en cado de que se repita una situación así su grupo se planteará “qué cauces de colaboración” cabe mantener con el Gobierno municipal. Por lo pronto, insistió en pedir a Carmena que diga públicamente lo que según su testimonio les había dicho con “muy buenas palabras” en la Junta de Portavoces: que no duda de la honorabilidad de los concejales populares. Por lo demás, aseguró que ellos son “los primeros” que abogan por rebajar la tensión, porque eso, dijo, permitirá a la oposición que el PP ejerce realizar su trabajo sin ser fiscalizado como si fuera este partido el que gobierna.La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, explicó que se había acordado hacer “una regulación más estricta del turno de alusiones”, que gestionaría la alcaldesa, Manuela Carmena, como presidenta del pleno. Ademá, hizo una llamada a “una rebaja general del tono” de los debates.Maestre dio “por sentado” que el PP no iba a abandonar el pleno de forma definitiva, porque “no sería responsable ni respetuoso” con el pleno ni sus votantes ni tenía “ningún derecho”, puesto que Sánchez Mato “no se refería a los concejales a título individual”, y recordó que “el espacio para la crítica política es amplio” y que de hecho el PP también imputa supuestas “conductas delictivas” a Ahora Madrid. En suma, cree que dejar el pleno ha sido “una actuación un poco circense” y “poco respetuosa” para el conjunto del Pleno.Por su parte, la portavoz socialista, Purificación Causapié, también planteó la “necesidad de bajar la tensión que hay en el pleno” y pidió respeto para la forma en que Carmena gestione las réplicas por alusiones. “Nosotros también nos hemos sentido muchas veces increpados por alusiones del PP, así que hemos aprovechado para hacer una terapia de grupo colectiva para bajar esa tensión”., explicó, llamando a evitar “alusiones y comentarios que pueden ofender”.Eso sí, advirtió de que “un pleno no se debe abandonar nunca”, pues los concejales están para resolver los problemas de los ciudadanos y les pagan por ellos, así que pidió al PP “que haga titulares de otra manera, con temas que afectan a la gente”, no con esta espantada que cree que “se les ha ido de las manos”.Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, rechazó los insultos personales, porque “no aportan nada”, y reclamó “más educación” porque “hay mucha gente viendo cómo nos comportamos”. Además, admitió que los populares “estén sensibles” con la corrupción, porque también “hay gente honesta” en ese partido, pero recordó que los concejales no se representan a sí mismos, sino a una marca “que tiene unas mochilas y no se puede evitar hablar de eso”.Villacís cree que el PP tenía otras opciones para expresar su descontento con las palabras de Sánchez Mato antes que abandonar sus escaños, como pedir la suspensión del pleno o la convocatoria de la Junta de Portavoces, aunque también que Carmena les debería haber dado la opción de replicar a su delegado de Economía y Hacienda. “Deberían buscar respeto por la institución y eso se cumple estando sentados”, finalizó.