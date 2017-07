MADRID. EL PP CREE QUE PODEMOS QUIERE “CANIBALIZAR” AHORA MADRID EN LA “GUERRA” POR SUCEDER A CARMENA

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interpretó este viernes el expediente abierto por Podemos a varios concejales de Ahora Madrid como una prueba de que dicho partido “quiere canibalizar al resto de la candidatura” en el contexto de la “guerra de sucesión" de Manuela Carmena para las elecciones muncipales de 2019.En declaraciones a los periodistas en el Paseo de Extremadura, última etapa de su campaña con la furgoneta “Hablamos”, con la que ha recorrido los distritos de la capital, Martínez-Almeida opinó que el expediente abierto por Podemos contra concejales de Ahora Madrid por no destinar al partido parte de su sueldo demuestra que “se ha iniciado la guerra”.“La guerra de sucesión de Carmena está abierta. Sólo se puede entender en esa clave el movimiento de Podemos de tratar de atornillar a concejales como Guillermo Zapata, Pablo Carmona, Rommy Arce o Montserrat Galcerán, que siempre se han definido como de Ganemos y ahora quieren que abonen la cuota”. "EN TIEMPO DE DESCUENTO"Martínez-Almeida cree que “esa guerra interna va a afectar al Ayuntamiento” ahora que “el Gobierno de Carmena está en tiempo de descuento”, por lo que “sólo podemos esperar canibalismo entre ellos" para decidir la candidatura electoral para 2019. En suma, el portavoz popular cree que “Podemos quiere canibalizar el resto de la candidatura” y, si siempre ha dicho que quien gobierna es ese partido y no Ahora Madrid, “lo de ayer lo demuestra”.En otro orden de cosas, tachó de “presupuestos no participativos” los definidos por el Ayuntamiento como "participativos", porque permiten a ciudadanos y asociaciones plantear proyectos que se sufragarán con cargo a las cuentas públicas. Según el portavoz del PP, la realidad es que en muchos distritos en las votaciones para decidir a dónde se destinará el dinero sólo ha participado un 1,5% del censo.En este sentido, sobre la anunciada peatonalización de la calle Carretas y la introducción de carriles bici en la de Atocha, Martínez-Almeida reclamó al Gobierno los informes técnicos que avalan esta solución y un enfoque global, habida cuenta de las consecuencias que sus pretendidas actuaciones puntuales tienen sobre el conjunto de la ciudad.