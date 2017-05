MADRID. EL PP SE QUERELLA CONTRA MATO Y MAYER POR ADJUDICAR “A DEDO” EL INFORME SOBRE EL OPEN DE TENIS

Etiquetas

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid presentará una querella contra la expresidenta de Madrid Destino, Celia Mayer; su exvicepresidente y actual delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y su ex consejera delegada Ana Varela, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos por adjudicar “a dedo” el informe sobre el contrato del Madrid Mutua Open de tenis.Así lo anunció este lunes el portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez-Almeida, quien criticó que la antigua dirección de Madrid Destino encargara este informe después de que tres de la asesoría jurídica interna del Ayuntamiento y otro externo descartaran que hubiera indicios penales en la contratación del torneo de tenis, y que lo hiciera a un despacho de abogados afín con el truco de dividir los 100.000 euros que costó en dos contratos de 50.000, para evitar el concurso público (por esto, el PP presentará también una querella ante la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados de Madrid). Esgrimiendo este último informe, Sánchez Mato, Mayer y Varela presentaron su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el en su opinión injustificado encarecimiento del contrato.En este sentido, Almeida aseguró también que el PP ha reclamado una copia de dicha denuncia y se les ha contestado que en Madrid Destino no la hay, por lo que preguntó si la denuncia la presentaron a título personal, antes de que el paso de Mayer a la nueva Área de Gobierno de Igualdad supusiera el cese de los tres al frente de Madrid Destino.El portavoz popular atribuyó este hecho a la supuesta guerra interna entre el coordinador de la Alcaldía, Luis Cueto, y los concejales que están más ideológicamente a la izquierda, y se preguntó a cuál de ambas partes va a cesar Carmena, dado que, si el contrato con el Madrid Mutua Open es realmente lesivo para la ciudad, cada nueva edición seguirá siéndolo y Cueto sería cómplice y partícipe necesario del delito.A la misma supuesta guerra interna atribuyó Almeida la ocupación este fin de semana por sectores cercanos a Ganemos del edificio de titularidad municipal de la calle Gobernador, 39; un hecho con el que él cree que Ganemos se ha cobrado la factura por el de Divino Pastor, antigua sede del Patio Maravillas y ahora cedido a la Embajada de México.El portavoz del PP pidió a Carmena que “cumpla la ley e inste al desahucio” de los okupas, porque si no, está claro que sus concejales más a la izquierda “no le tienen ningún respeto”. Entre ellos, Pablo Carmona y Rommy Arce, que participaron personalmente en el incidente y los enfrentamientos con la policía, pese a que la alcaldesa calificó hace semanas de “tercermundista” la ocupación ilegal de viviendas.