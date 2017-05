MADRID. EL PP RECLAMA QUE NO LES SALGA “GRATIS” A SÁNCHEZ MATO Y MAYER LA DENUNCIA CONTRA EL OPEN DE TENIS

Etiquetas

El PP reclamó hoy a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que si considera errores las denuncias contra el Open de tenis Madrid, no les puede salir “gratis” a los concejales que las promovieron, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.Así se pronunció hoy el portavoz del PP en el Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa después de reunirse con su grupo municipal para preparar el Debate del Estado de la Ciudad que tendrá lugar el próximo jueves.Martínez-Almeida afirmó que, en opinión de su formación, “los errores tienen que tener consecuencias, no pueden salir gratis”. El portavoz popular considera que la denuncia por parte de Sánchez Mato y Mayer contra el Open de Madrid esconde una “clara intencionalidad política”, que no sería “perseguir al PP”, sino que correspondería a un enfrentamiento “personal y político” contra el coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto.“Yo, de ser el señor Cueto estaría muy preocupado porque dos concejales del equipo de Gobierno piensen que he podido cometer algún delito y, por eso, me hayan denunciado a la Fiscalía Anticorrupción”, afirmó el portavoz popular.“Este equipo de Gobierno tiene un problema y es que no es un equipo de Gobierno, son facciones de Gobierno”, criticó Martínez-Almeida, en alusión a las disputas internas que a su juicio existen dentro del Ejecutivo de Ahora Madrid.