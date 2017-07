MADRID. SABANÉS GARANTIZA QUE LA SALIDA DE PODEMOS DE VARIOS CONCEJALES “NO ABRE NINGUNA BRECHA EN AHORA MADRID”

Etiquetas

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, aseguró este viernes que la salida de Podemos de varios concejales por no abonar las cuotas de este partido “no abre ninguna brecha en el Gobierno de Ahora Madrid”.Sabanés contestó así a una pregunta que se le formuló en la rueda de prensa en la que presentó los nuevos recursos que se han aportado a la limpieza de la ciudad, sobre el expediente abierto por Podemos a los concejales Guillermo Zapata, Pablo Soto, Javier Barbero, Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán por no haber hecho las donaciones que debe hacer al partido cualquier cargo público inscrito en la organización.Los concejales afectados emitieron anoche un comunicado conjunto en el que afirmaban que no ocupan ningún cargo orgánico de Podemos y que ellos deben entregar una parte de su sueldo a Ahora Madrid, no al partido que dirige Pablo Iglesias, al que sí contribuyen la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Los firmantes dieron a entender que se darán de baja como inscritos en Podemos, cosa que ya anunció horas antes Zapata.Para Sabanés, que es militante de Equo y no de Podemos, esta controversia “no abre ninguna brecha en Ahora Madrid”. Aunque admitió que no ha tenido conversaciones con nadie sobre este particular, proclamó con rotundidad: “Aseguro alto y claro que no abre ninguna brecha en el Gobierno de Ahora Madrid”.