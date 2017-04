MADRID. MAESTRE AFIRMA QUE EL ‘TRAMABÚS’ CUMPLE LA ORDENANZA MUNICIPAL POR NO EXHIBIR PUBLICIDAD

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ratificó este miércoles que el ‘TramaBús’ de Podemos “no incumple la ordenanza municipal” porque “no hace publicidad de ningún producto”, por lo que el Ejecutivo no tiene “nada que decir” sobre su circulación.Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre se atuvo a su posición de portavoz de la misma para no pronunciarse en nombre del grupo municipal de Ahora Madrid sobre el autobús en el que Podemos denuncia una supuesta trama del poder político y económico exhibiendo rostros como los de José María Aznar, Felipe González, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas.Como portavoz del Ejecutivo local, se limitó a suscribir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que han certificado que el autobús “no incumple la ordenanza municipal” que impide circular a los vehículos que exhiban publicidad externa no autorizada. “Como en el caso de otros autobuses que han fletado otras formaciones políticas, no tenemos nada que decir”, remachó.Maestre aseguró que en la Junta de Gobierno no se había hablado de qué posición adoptará Ahora Madrid en el pleno municipal de la semana que viene, para el que el PP ha registrado una proposición de condena del autobús de Podemos por estimar que busca el “escarnio público” de personas que no han sido acusadas o condenadas, y que constituye una incitación al odio. Esta iniciativa obligará a todos los grupos municipales, y en particular a Ahora Madrid, candidatura de la que forma parte Podemos, a adoptar una posición de voto sobre este asunto.