MADRID. EL PLENO MUNICIPAL CREA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS TRATOS DE EMPRESAS MUNICIPALES CON MERCA OCIO

Etiquetas

- Ahora Madrid y PSOE rechazan extenderla hasta hoy, como sugería el PP. El Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles, con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, y la abstención del PP, crear una comisión de investigación para abordar el contrato de la empresa municipal Mercamadrid con la privada Merca Ocio Hoteles por el que la primera pagaba 700.000 euros anuales a la segunda por el alquiler de unas naves que no utiliza y los de Madrid Espacios y Congresos hasta 2014.La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, justificó la necesidad de la comisión de investigación unificando los convenios de Merca Ocio con Mercamadrid y Madrid Espacios y Congresos, para estudiar las irregularidades en ambos y ver sus consecuencias sobre el patrimonio municipal.Uno de los consejeros de Merca Ocio fue Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, hoy encarcelado en el marco de la 'Operación Lezo'.La delegada de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras, rubricó el apoyo de Ahora Madrid a la inciativa, transacionada con el PSOE para extender la investigación al contrato con Madrid Espacios y Congresos, reivindicando los buenos resultados cosechados estos dos años por Mercamadrid, y al margen de que el tema ya esté judicializado tras la denuncia presentada por el Gobierno municipal. En nombre de Ciudadanos, el concejal Miguel Ángel Redondo coincidió en la conveniencia de la comisión como una oportunidad para arrojar más luz sobre el asunto y determinar responsabilidades políticas.Desde el PP, Almudena Maíllo ironizó que Ahora Madrid y el PSOE deberían haber mostrado el mismo interés por conocer la verdad ayer, cuando negaron la creación de una comisión de investigación sobre los gastos de la ceremonia de los premios del cine indio, y subrayó la contradicción de los socialistas cuando no aceptan una comisión de investigación análoga sobre Mercasevilla alegando que el tema ya está judicializado, como lo está éste.Además, afeó al actual Gobierno que hayan seguido pagando el canon por las dos naves a Merca Ocio y sin buscarles ninguna rentabilidaad, y propuso una transaccional que extienda la comisión de investigación hasta el momento actual, y no sólo hasta 2014.Causapié calificó de ejercicio de marrullerismo político el que el PP presentara ayer en lugar de hoy la comisión de investigación sobre los premios de Bollywood, como se hace desde hace dos años, y lo atribuyó a que los populares buscaban una coartada para votar 'no' hoy a la comisión sobre Mercamadrid. Además, pidió al portavoz de este grupo, José Luis Martínez-Almeida, que incite a acudir a ésta última a todos los testigos que reclame.