MADRID. EL PLENO MUNICIPAL PIDE DESALOJAR A LOS 'OKUPAS' DE ‘LA INGOBERNABLE’ Y RESCINDIR EL CONVENIO CON AMBASZ

Etiquetas

- PSOE y Cs votan a favor de ambas cosas, y Ahora Madrid y PP se oponen, cada uno en una. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles pedir al Gobierno municipal que desaloje a los 'okupas' del autodenominado Centro Social ‘La Ingobernable’ y que rescinda el convenio de cesión del inmueble a la Fundación Ambasz; Ahora Madrid y el PP pidieron la votación por puntos para oponerse, en vano, el primer grupo al desalojo y el ‘popular’ a la rescisión. PSOE y Ciudadanos votaron a favor de ambas cosas y sumaron en cada una a uno de los dos grupos mayoritarios.La portavoz de Cultura del PSOE, Mar Espinar, presentó la iniciativa socialista recomendando a los concejales de Ahora Madrid que devuelvan el edificio al patrimonio municipal, rescindiendo el convenio con la Fundación Ambasz que firmó el Gobierno de Ana Botella por 75 años pero acabando también con el empeño del Ejecutivo actual de “jugar a los okupas”El concejal de Centro, Jorge García Castaño, afirmó que en estos temas siempre se ha primado el diálogo, y dijo que lo que ha pasado es que movimientos sociales han denunciado el expolio del patrimonio público que tuvo lugar durante el Gobierno de Ana Botella, donde situó un consenso con el PSOE y Ciudadanos, que se extendería a la necesidad de dotar de más equipamiento al distrito.Sobre la cesión a Ambasz, la calificó como “una de las patatas calientes” que le dejó el anterior Gobierno, porque dejárselo a la Fundación “no es el mejor uso” que puede dársele. Aseguró que, entonces, se basará en el principio de la legalidad y el del protagonismo vecinal, por lo que habrá que ver qué desarrolla la Fundación y “fundamentalmente lo que deciden los vecinos del distrito Centro” para ver entre todos qué usos sociales y comunitarios para el distrito se le pueden dar.Por Ciudadadanos hablaron Bosco Labrado y Silvia Saavedra. Labrado dedujo que 14 días después de iniciado el expediente sobre la ocupación ya estarán identificados los miembros de ‘La Ingobernable’ y le instó a “recuperar inmediatamente” el edificio, porque “si es hoy, mejor que mañana”, se han de tomar todas las decisiones para desalojar a los okupas y rescindir el convenio siempre con el menor coste para el Ayuntamiento. Saavedra instó al Gobierno a “ocuparse de los okupas” ironizando con que a este paso se ocupará hasta el pleno y anunció el voto a favor de su grupo.El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, echó en cara al Gobierno municipal que no pidiera la expulsión de los 'okupas' en las primeras 24 horas y a la alcaldesa, Manuela Carmena, que se apresurara a admitir la tesis de los instalados allí de que se ha de rescindir el convenio. Aseguró que Emilio Ambasz no era amigo de José María Aznar y defendió que el convenio era legal y se hizo para que el arquitecto invirtera 10 millones de euros en un museo en tiempos de crisis. “Madrid no se merece un Gobierno que sea rehén de los okupas”, concluyó, pidiendo la votación por puntos.Espinar reprochó a García Castaño que hiciera el juego al PP centrándose en los 'okupas' en lugar de en el convenio con Ambasz, tema en el que estarían de acuerdo, y le pidió que asuma su responsabilidad de recuperar el inmueble para decidir qué se hace con él. “¿Van a recuperarlo o no?”, le retó directamente, independientemente de que el Gobierno municipal quiera mantener la relación con los movimientos vecinales. “Ejerzan su responsabiliad. Están gobernando”.Castaño pasó a recordar al PP que el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón ya reconoció el papel de los colectivos vecinales, y que también el Gobierno de Ana Botella cedió espacios a éstos. “Se han pegado un golpe en la cabeza y han amanecido en los años 70”, diagnosticó, pidiéndoles que se acostumbren a que “gente como nosotros” gobierne Madrid, pero sumándose al PP en pedir la votación por puntos.