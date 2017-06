(AVANCE) MADRID. LOS GRUPOS MUNICIPALES BUSCARÁN UNA FÓRMULA DE PEDIR POR UNANIMIDAD LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS DE VENEZUELA

Etiquetas

Los grupos del Ayuntamiento de Madrid se comprometieron este lunes a buscar una fórmula de pedir por unanimidad la liberación de los presos políticos venezolanos, después de reunirse la alcaldesa y los cuatro portavoces con los padres de Leopoldo López.Así lo afirmaron de forma unánime la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre; el del PP, José Luis Martínez-Almeida, la del PSOE, Purificación Causapié, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, y los propios padres de López y su abogado, Javier Cremades, tras un encuentro en el Palacio de Cibeles que duró más de una hora y media. Los padres de López y los cuatro portavoces coincidieron también en que no quieren que el asunto se convierta en una cuestión de pugna partidista. Pero en lo que no lo hicieron del todo es en si la proclamación en favor de los presos será una declaración institucional del pleno al uso o no, puesto que Maestre estima que iniciativas de este tipo ya se han aprobado y no han sido eficaces para lograr su objetivo.