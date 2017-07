Maestre afea el "boicot institucional" al Pleno de Arganzuela de la oposición y dice que "no aporta nada al distrito"

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha afeado la "especie de boicot institucional al Pleno" de Arganzuela por parte de la oposición, una actitud que cree que "no aporta nada al distrito".

El Pleno del distrito de Arganzuela puso ayer punto y final a su sesión tras un cuarto de hora debido a que la oposición no llevaba propuestas en señal de protesta ante los "desplantes" y la "actitud" de la concejala-presidenta, Rommy Arce, con la oposición.

Maestre ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que las "descalificaciones y palabras gruesas" que recibe Ahora Madrid "no son una excepción" y ha llegado a apuntar que las acusaciones de "autoritarismo" que a veces les lanzan desde PP y Cs son "una de las cosas más tranquilas" que les dicen.

"Parece ser que ayer los grupos de la oposición hicieron una especie de boicot institucional al Pleno. Eso no aporta nada al distrito, no sé cómo mejoran los servicios y la calidad de vida. No veo más objetivo más allá del ruido, de la batalla de titulares. Espero que rectifiquen su estrategia y la oposición colabore, desde la diferencia política, a conseguir servicios mejores para la ciudadanía", ha declarado.

En cuanto a las críticas lanzadas por la oposición sobre el presunto incumplimiento de Rommy Arce de los acuerdos de Pleno, Maestre ha contestado que "eso no tiene ni pies ni cabeza" porque el reparto de competencias entre las juntas de distrito, la junta de gobierno y el pleno se hace en virtud de la Ley de Capitalidad que firmó Alberto Ruiz-Gallardón.

"Hacemos una sencilla aplicación de la ley que regula este Ayuntamiento", ha defendido, antes de apostillar que Ahora Madrid se encontró con la Ley de Capitalidad cuando llegó al Ayuntamiento y que no pueden cambiarla porque no gobiernan en el Estado.