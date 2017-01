Maestre defiende que "sale a cuenta" la pluralidad de Ahora Madrid aunque se tarde más en llegar a acuerdos

Etiquetas

Aún no piensan en el candidato que sustituirá a Carmena en las elecciones. "No estamos pensando en ello, yo en absoluto", asegura

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, es consciente de las "potencialidades y limitaciones" que tiene una candidatura municipalista con tanta pluralidad interna como Ahora Madrid porque es capaz de aportar más ideas que la estructura política habitual aunque también se tarde más en llegar a los acuerdos. "Sale a cuenta", resume.

Preguntada en una entrevista concedida a Europa Press sobre la postura crítica de Ganemos con algunas de las acciones del equipo de Gobierno, como el Taller de Precisión de Artillería o la modificación del reglamento de la EMVS en lo referido a las personas que hubieran okupado una vivienda, Maestre ha reconocido que esa pluralidad de opiniones internas "no es algo que esté fácilmente asimilado por la ciudadanía".

"Es un espacio político que hay que explicar y mucho porque llama mucho la atención. Tenemos que asumirlo y defenderlo tal y como es, con sus inconvenientes y con sus potencialidades, como que llegamos a mejores ideas cuando todos tenemos posibilidad de pensar, reflexionar y expresarnos", ha argumentado.

Los inconvenientes es que "se tarda más en llegar a esas ideas, a esos consensos, porque no manda uno, como en los partidos tradicionales, donde manda un señor o una señora a la que todos tienen un poco de miedo de decirle la verdad o de darle una idea, no vaya a ser que quiera que desaparezcas del mapa".

"Tardamos un poco más a veces a llegar al acuerdo pero también somos capaces de mejorar las ideas, de la que manda y del conjunto de los que gobernamos. Eso cuesta entenderlo porque no es la forma habitual pero creo que nos sale a cuenta, es mas positivo que negativo, sin duda", ha defendido.

Maestre cree que esa pluralidad interna "se puede ver como un valor positivo que además se hace público, que no es algo que se haga en un despacho" aunque tenga el "riesgo", que no inconveniente, de que quizás todavía no se haya comprendido.

"La razón fundamental por la que nos van a valorar, para bien o para mal, dentro de dos años es lo que hayamos hecho en la ciudad de Madrid y ahí, en los cambios importantes, estructurales, fundamentales el acuerdo es completo por parte de los concejales de gobierno y por eso vamos juntos", argumenta la edil.

Rita Maestre ha puntualizado que es en "aplicaciones concretas de una política o en matices de otra" donde puede que desde el seno de Ahora Madrid "no se tenga exactamente la misma forma de verlo o la misma posición" aunque eso representa "una proporción pequeña con respecto al acuerdo final que se tiene en temas centrales como la vivienda, la contaminación, la limpieza o la transparencia".

PROYECTO QUE "HA TARDADO UN POCO EN ARRANCAR"

Días después de despedir al 2016, Rita Maestre opina que lo mejor de los últimos 365 días ha sido "la consolidación del proyecto", que ha "tardado un poco en arrancar" por heredar unas estructuras diseñadas por un partido que llevaba muchos años gobernando la ciudad.

Lo "menos bueno" del último año ha sido para ella "la falta de tiempo, la lentitud para la puesta en marcha de proyectos y, por lo tanto, la puesta en marcha de cambios". "Es la conciencia de que hay muchos pasos que parece que damos a veces demasiado despacio, a veces porque no lo hacemos bien, a veces porque esta estructura del Ayuntamiento es una máquina democrática pegajosa, como la definió Manuela (Carmena)", ha señalado.

EL REEMPLAZO DE CARMENA

A falta de más de dos años para las nuevas elecciones, Rita Maestre asegura que en este momento "ninguna de las personas que forman parte del gobierno" están pensando en la sucesión de Carmena. "Cuando tienes una responsabilidad de gobierno tienes que gobernar lo mejor posible, eso es lo que nos tiene que ocupar", ha remarcado.

"No estamos pensando en ello todavía, yo en absoluto, de ninguna de las maneras", ha subrayado la concejala. Lo que aprendieron de la campaña electoral y del trabajo que están realizando como ediles tiene mucho que ver con su capacidad para hablar con personas que "no se sentían atraídas por la política tradicional pero que Manuela (Carmena) y la campaña de Ahora Madrid sí consiguió movilizarlas".

"Esa es una enseñanza que tenemos que recoger de las elecciones de 2015 y sin la cual no conseguiremos el cambio político después de 2019. El modo en que se aplique esto en la práctica y en torno a qué persona de referencia... En mi caso, al menos, no es la primera de las prioridades", ha zanjado.