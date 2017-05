Maíllo dice que IU no es un partido "muerto" y subraya que no van a ser "patas de proyectos políticos" como el PSOE

Etiquetas

Destaca que tienen "clara su estrategia" de unir fuerzas con formaciones como Podemos para ser "alternativa de gobierno"

El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que su formación no es un "proyecto muerto" y ha destacado el trabajo que desarrolla por el conjunto de Andalucía y la labor de gobierno sobre 1,6 millones de personas en esta región. Lo que sí ha dejado claro es que su formación no va a ser "pata de proyectos políticos incompatibles, como en otras ocasiones se ha hecho como con el PSOE u otros que no tienen voluntad de cambio real".

En Málaga, donde ha mantenido una reunión con los estibadores del puerto, ha destacado que IU quiere ser "útil" pero no como se hizo con los socialistas y otras organizaciones "que no tienen ninguna voluntad de cambio real ni de transformación de nuestra sociedad".

Maíllo ha negado que estén "desaparecidos", todo lo contrario, ha dicho: "somos una organización con 1.073 concejales, 80 alcaldías, gobernamos sobre 1,6 millones de personas; andaluces que en sus municipios tienen alcaldes o miembros del gobierno, no somos un proyecto muerto, al contrario".

Así, aunque ha señalado que forman parte "de un bloque y estamos orgullosos", su idea es ser "alternativa de gobierno". "No vamos a hacer rumor de los cantos de sirena de quienes han hecho por fagocitarnos y ahora resulta que añoran nuestra existencia como si hubiéramos desaparecido", ha expuesto.

Su organización política, ha incidido, "tiene muy clara su estrategia de unir fuerzas" y ha citado a Podemos, "ejercitando como partido político su actividad e IU como tal, pero eso no quita que unamos esfuerzos".

Según el líder de IU en Andalucía, esta unión "la piden las clases populares que necesitan un Gobierno amigo del pueblo, que modifique normativas como las reformas laborales del PP y también de Zapatero --expresidente del Gobierno-- o políticas que blinden los servicios públicos de educación o sanidad". "En ese trabajo queremos ser útiles y vamos a seguir siendo una organización pero no vamos a ser patas de otros proyectos políticos que son incompatibles con nuestras prácticas", ha finalizado.