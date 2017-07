Maíllo asegura que IU recibirá a Torrijos "con los brazos abiertos" tras su absolución

Etiquetas

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este viernes que la coalición de izquierdas recibirá "con los brazos abiertos" al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, tras haber sido absuelto junto a los otros nueve acusados por la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

Así se ha pronunciado Maíllo, a preguntas de los periodistas en Sevilla, después de que Torrijos haya anunciado que solicitará "de forma inmediata" su reingreso en la organización de IU, "con los cargos que tenía".

"IU está encantada de recibir a Torrijos y está encantada de que haya sido absuelto con todas la pronunciaciones a favor" por el referido caso de los suelos de Mercasevilla, ha sostenido el líder andaluz de IU, que también ha señalado su indignación "por ocho años de sufrimiento, criminalización y de operación personal contra él con una dureza y una crudeza inaudita".

De esta manera, ha garantizado que recibirán a Torrijos en la formación "con los brazos abiertos", a la par que ha defendido que el ex primer teniente de alcalde "merece ahora que los que tanto le han criminalizado y han exagerado datos que no se contrastaban, aborden una reflexión sobre el daño producido y la construcción de un proceso que fue muy mediatizado y no ha sido correspondido con esa absolución en ese impacto mediático".

"Mucha gente que percibió que Torrijos era declarado culpable por muchos no se han enterado de que ha sido absuelto", ha lamentado Maíllo, quien ha defendido que "todo el mundo que se enteró de su presunta culpabilidad se debe enterar ahora de que ha sido absolutamente absuelto".

El líder andaluz de IULV-CA ha explicado que cuando Antonio Torrijos se dio de baja en la coalición de izquierdas era miembro del Consejo Andaluz y tenía responsabilidades en la ejecutiva de IU Sevilla.