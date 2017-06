Málaga para la Gente espera que el Ayuntamiento no acepte la nueva propuesta de la promotora del hotel de Moneo

Etiquetas

El portavoz del grupo municipal IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha afirmado que espera que tanto la asesoría jurídica municipal como el nuevo interventor del Ayuntamiento informen negativamente la nueva propuesta de la empresa promotora del hotel de Moneo en Hoyo de Espartero, ya que según ha explicado, "es más de lo mismo y no está contemplado en el ordenamiento jurídico".

La promotora, Braser, ha presentado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) una nueva propuesta para que le sea aprobado el proyecto de urbanización que el año pasado fue denegado con los votos en contra de la oposición municipal. La diferencia con respecto a la anterior es, según han explicado, que se compromete a aportar un aval bancario sobre el valor del edificio que cedería en su día al Ayuntamiento si el inmueble no se construye.

Para Zorrilla, esto es "más de lo mismo", porque sigue hablándose de "futuribles", al tiempo que se pregunta "por qué no han hecho esta propuesta antes si de esa manera creían que se iba a desbloquear el proyecto o porqué motivo hemos de creer que lo van a hacer ahora si no han hecho lo que prometieron antes".

El portavoz municipal ha recordado que "no es legal que el Ayuntamiento acepte una promesa de entrega futura", ya que "no está previsto en el ordenamiento jurídico" y por este motivo "no se acepta algo parecido a un ciudadano que debe una multa u a una pequeña empresa".

De esta manera, Zorrilla ha mostrado su "confianza" en que la asesoría jurídica y el nuevo interventor municipal "no avalen esta propuesta", y ha pedido al grupo municipal de Ciudadanos que "dé prioridad a la legalidad y deje de oír cantos de sirena, venga de donde venga".

Málaga para la Gente ha anunciado también este miércoles las novedades con respecto al contencioso-administrativo que interpuso Braser el año pasado tras la decisión de los ediles integrantes del Consejo Rector de la GMU --menos el PP-- de denegar el proyecto de urbanización de Hoyo de Espartero donde la compañía tiene previsto edificar sobre varios inmuebles de la zona, incluida la antigua pensión de La Mundial.

Zorrilla se ha mostrado "muy satisfecho" con la respuesta dada a las autoridades judiciales por parte del Asesoría Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ha calificado de "excelente, rigurosa y muestra de una profesionalidad que nunca hemos dudado, aunque sí hayamos cuestionado la dirección política".

Dicha respuesta de la asesoría, según ha argumentado, "da los mismos motivos que su día ofreció Málaga para la Gente en sus alegaciones y denuncias públicas". "Y es que para conceder la licencia, antes tenía que estar ejecutado el paso previo, que es el proyecto de reparcelación, cosa que no es posible porque Braser no ha cumplido con lo exigido", ha agregado.

"Cuando en 2014 se aprobó el proyecto de reparcelación, su entrada en vigor requería de una serie de cumplimientos por parte de Braser como presentar un aval en el plazo de un mes de 139.208 euros; así como consignar en la Caja General 74.695 euros en concepto de indemnización económica sustitutoria, y en este mismo concepto se exigía también 4.848.354 euros", ha explicado, añadiendo que según el documento de la Asesoría Jurídica, la promotora "no cumplió ninguno de ellos", por lo que el proyecto de reparcelación "no tenía validez" y, por lo tanto, no se podía aprobar el proyecto de urbanización.

En el caso de que se hubiera procedido, "hubiera sido caer en un delito de prevaricación", ha recordado Zorrilla, "y por ese motivo IU estuvo siempre en contra y la oposición municipal se negó a darle el visto bueno en la Gerencia de Urbanismo".

Málaga para la Gente se opuso hace un año a la concesión del proyecto de urbanización por todos estos motivos, y Braser presentó una demanda de conciliación contra este grupo político, al tiempo que "amenazó con una querella contra Zorrilla". El Gobierno local "también criticó al edil de IU y le acusó de cometer un delito", ha recordado la formación.