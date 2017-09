Manuel Rodríguez (PSOE) presenta su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Huesca

Etiquetas

El socialista Manuel Rodríguez ha presentado este martes en el registro del Ayuntamiento de Huesca su renuncia al acta de concejal, tras ser destituido la semana pasada de sus cargos y responsabilidades en el equipo de gobierno local por decisión del alcalde de la ciudad, el también socialista Luis Felipe, quien alegó la pérdida de confianza en el edil para tomar esta decisión.

Rodríguez se dio un tiempo para decidir si dimitía o si se quedaba como concejal no adscrito en el consistorio, si bien finalmente ha decidido renunciar a su acta de concejal. Según ha explicado, cree que no va a poder hacer nada "con dignidad" por los ciudadanos, si se queda como concejal no adscrito.

"Una de las razones de renunciar es que como concejal adscrito tengo muy pocas posibilidades de hacer nada por los ciudadanos, porque no tengo derecho a usar infraestructuras, ni teléfono, ni ordenador, ni nada, con lo cual sería un trabajo muy difícil de realizar", ha sostenido.

Según informó la pasada semana la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Teresa Sas, la destitución estuvo provocada por la falta de confianza en este concejal. Ahora, Rodríguez renuncia porque "el alcalde no ha dado la cara".

"El alcalde no tiene el valor de explicar el asunto y ser coherente y valiente y decir lo que tiene que decir", para opinar que "un político y un alcalde que no es responsable de explicar sus decisiones no merece la pena que esté a su lado para nada", ha sentenciado.

Tras su dimisión, la siguiente en la lista del PSOE en el Ayuntamiento es Ana Loriente, actual jefa de Alcaldía, por lo que se tendrá que decidir si ocupa ese puesto de concejal o pasa al siguiente en la lista, Hermenejildo Freixenet.