Marbella destinará el millón de euros de responsabilidad civil de Roca a reducir la deuda con el Estado

El portavoz del equipo de gobierno de Marbella (Málaga), Javier Porcuna, ha asegurado este miércoles que el millón de euros que la Audiencia malagueña ha entregado al Ayuntamiento en concepto de pagos de la responsabilidad civil a la que fue condenado el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca servirá para liquidar parte de la deuda que el Consistorio mantiene con la Seguridad Social y Hacienda.

En declaraciones a Europa Press, Porcuna ha calificado de "buena noticia" que el Ayuntamiento perciba esa cuantía, pero ha lamentado que el cobro tenga una "finalidad previa".

"Como ha ocurrido en otros casos con otras cantidades, ese dinero va finalmente al Gobierno central a cubrir parte de la deuda con Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social", ha explicado.

Porcuna ha recordado que el alcalde, José Bernal, trató de impulsar una propuesta para que el dinero que el Ayuntamiento percibiera en el marco del caso 'Malaya' sirviera para amortizar la cuantía anual que el Consistorio debe pagar a Hacienda y la Seguridad Social y destinar el excedente a otras finalidades. De esta forma, "los vecinos que habían vivido los desmanes de esa época (del GIL) se vieran en parte recompensados", ha indicado.

Sin embargo, finalmente, ha apuntado, prosperó una iniciativa que el PP presentó en el Senado a través de la cual los ingresos percibidos en el caso 'Malaya' se destinarían a reducir los plazos de amortización de la deuda.

"Ese dinero no revierte en Marbella. Sirve para pagar la deuda, que está ahí, pero no llega a la ciudad. Parece injusto que el dinero que procede de esos casos no revierta en el beneficio de la ciudad y resarcir, de alguna manera, los estragos que causaron los desmanes de aquellas personas", ha lamentado.

El portavoz municipal ha asegurado que el acuerdo de pago entre el Ayuntamiento y el Gobierno central para eliminar la deuda con la Seguridad Social y Hacienda se está cumpliendo "bien, incluso por encima de las previsiones".