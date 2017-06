El gobierno local replica a Marea Violeta que el Ayuntamiento no es el "sitio" para reivindicaciones "partidistas"

Etiquetas

La teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro (PP), ha manifestado este sábado que el Consistorio "no es el sitio más idóneo para reivindicaciones que tienen un claro carácter partidista".

Así ha respondido en un comunicado a la Marea Violeta de Jaén, que este viernes lamentaba que el alcalde de la capital, Javier Márquez (PP), "ha denegado" el permiso que había solicitado para realizar el próximo lunes un encierro contra la violencia de género, enmarcado en una jornada reivindicativa que se desarrollará a nivel nacional.

Frente a ello, la portavoz del gobierno local ha mostrado su rechazo a "utilizaciones partidistas de las instalaciones municipales por parte de nadie", y ha apuntado que "aunque respetamos las acciones que lleve a cabo La Marea Violeta de Jaén, y para lo cual desde Policía Local se informó favorablemente para que se concentren en la Plaza Santa María, entendemos que el Ayuntamiento no es el sitio más idóneo para reivindicaciones que tienen un claro carácter partidista".

Ha defendido además que el Ayuntamiento "está realizando una gran labor y trabajo para la lucha contra la violencia de género, con medidas muy concretas, y entre otras a través del Grupo Alba que creó un equipo de Gobierno del PP, así que no aceptamos intentos por parte de nadie de dar lecciones sobre la lucha contra la violencia de género".

Chamorro también ha apuntado que "estamos a favor de que todas las administraciones hagan lo que tengan que hacer para luchar contra la violencia de género y para redoblar sus esfuerzos por potenciar las políticas de igualdad, pero no es la mejor forma de hacerlo protagonizando un encierro, claramente partidista, en instalaciones municipales".

Para Reyes Chamorro, "esto no es una cuestión de más o menos empatía por la lucha contra la violencia de género, porque el Ayuntamiento está a favor de todas las medidas que llevan a cabo todas las administraciones en este sentido, sino que no nos parece lo más adecuado utilizar instalaciones municipales para ir contra determinadas administraciones", y ha añadido que "la lucha contra la violencia de género es una obligación de todas las administraciones, sin distinción de color político, y rechazamos que se pretenda hacer política con un tema tan sensible y que requiere de la colaboración de todas las administraciones y de toda la sociedad".

Finalmente, la portavoz del equipo de gobierno ha instado a la Marea Violeta de Jaén "a que no equivoquen su objetivo tratando de politizar algo tan importante como es la lucha contra la violencia de género, y que aunemos todos los esfuerzos para acabar con esa lacra".