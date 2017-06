Marín (Cs) prefiere tener un solo concejal que defienda el proyecto antes que tres que no lo hagan

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha afirmado este martes que prefiere tener un solo concejal en el Ayuntamiento de Huelva que defienda el proyecto antes que tres que no lo hagan, después de que el presidente del grupo de Cs en este consistorio, Ruperto Gallardo, y el concejal y exportavoz Enrique Figueroa, hayan anunciado que abandonan la formación naranja pero que no entregarán el acta.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla, Marín ha vuelto a reclamar el acta a estos concejales, a los que ha recordado que firmaron un documento en el que dice que si abandonaban la formación entregarían el acta, "pero después se quedan con el acta, con el sillón, con el sueldo y con todo lo que nos les corresponde".

El responsable de Cs en Andalucía ha dicho que se trata de un tema "exclusivamente personal" entre los tres concejales, "que no afecta ni a las directrices del partido, ni a las forma de proceder porque este tipo de cambios se producen de forma muy normal en instituciones". "De hecho, hubo cambio de portavoz en la Diputación y no pasó nada", ha apuntado.

Como se recordará, esta circunstancia se produce a raíz de que el Comité Ejecutivo de Cs decidiera el 24 de abril solicitar al grupo municipal el cambio en la portavocía, tras restituir como tal a la exportavoz María Martín, que dejó de serlo en diciembre, según ella, tras sustituirla porque estaba embarazada, y que será la única representante del partido en el Consistorio.

"María fue portavoz y cuando se la destituyó no se fue del partido, ni al grupo mixto, aceptó el cambio y ahora estos dos concejales parece que no aceptan el cambio y han decidido irse al grupo mixto", ha explicado Juan Marín, quien cree que no se debería haber llegado a esta situación.

Así, tras defender que "si tenemos que estar con un concejal solo pero que defienda el proyecto de Cs lo preferimos a tres", el dirigente de la formación naranja ha dicho que ya perdieron tres concejales en Jaén "y allí estamos creciendo más que ningún partido político".

"Estamos muy bien trabajando en Huelva, donde hemos crecido, tenemos más agrupaciones que hace dos años y más afiliaciones, y si hace falta reforzar el trabajo para que la concejal que nos queda se sienta más acompañada y arropada, el partido no tiene ningún problema", ha zanjado.