Marín apremia al PSOE a ultimar la reforma de ley electoral y "no echar balones fuera" con la supresión de aforamientos

El presidente y portavoz de Cs en el Parlamento, Juan Marín, ha advertido este martes de que "no hay mucha disposición" por parte del PP-A y del PSOE-A para reformar la ley electoral andaluza porque "tienen muchos líos internos y porque los últimos sondeos no le dan resultados favorables". Ante esta situación, si bien ha dicho desconocer qué hará finalmente el PP-A, Marín ha garantizado que Cs seguirá impulsando y exigiendo que se cumpla el compromiso sobre este asunto que firmó con el PSOE-A, partido al que ha exigido también "no echar balones fuera" con la supresión de aforamientos.