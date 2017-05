Unos 30 familias de Marismas del Odiel llevan solicitado ya comprar las viviendas del programa 'Casa por Casa'

Etiquetas

Unas 30 familias de la zona de Marismas del Odiel en Huelva han acudido hasta el momento a las oficinas de la Junta y llevan solicitadas las viviendas dentro del programa 'Casa por Casa', según ha indicado el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien precisa que esos 30 vecinos han optado por la fórmula de compraventa de esas viviendas.

En comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha lamentado la "falta de colaboración" del Ayuntamiento de Huelva en su etapa con el PP, y ha recordado que en ese primer momento "la Junta tuvo que resolver los problemas registrados en los terrenos ofrecidos por el Consistorio".

No obstante, destaca que "la dilación registrada está siendo resuelta por el actual Ayuntamiento" y ha explicado que en todo este proceso "ha sido necesaria además la selección definitiva de destinatarios finales del programa.

Tras apuntar que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Vivienda (AVRA) llegó a invertir 1,4 millones adicionales para finalizar la urbanización, conexión de suministros y servicios, López resalta que "la Junta ha hecho frente en solitario a la financiación, aportando más de 11 millones".

López, quien ha precisado que se han registrado 84 renuncias respecto al sorteo inicial, ha precisado que para esta operación la Consejería ha consignado partidas en 2017 por más de cuatro millones de euros.

Asimismo, con el objetivo de "minorar las cargas fiscales de los colectivos de estos vecinos con escasos recursos económicos" a la hora de adquirir las viviendas nuevas, se plantearon inicialmente tres propuestas, esto es, conceder una única subvención excepcional con un sólo desembolso por beneficiario; o desembolsar esa única subvención en varios ejercicios; o bien conceder varias subvenciones.

Ante esas opciones, se consultó con una comisión de expertos y se habló con el Ministerio de Hacienda "para intentar alcanzar el coste cero de las viviendas", haciéndole una consulta vinculante.

El Ministerio de Hacienda ha respondido al modelo presentado por la Administración autonómica para desbloquear el programa 'Casa por casa' y los vecinos van a recibir una subvención excepcional con pago fraccionado en varias anualidades para hacerse con las viviendas, y así los nuevos propietarios no tendrían que hacer frente a la carga impositiva derivada de la subvención, al hacer nulas las cargas.

Ha explicado, no obstante, que se ha dejado abierta a la opción de cada vecino su optar por la vía del arrendamiento o de la compraventa "para que puedan acogerse al régimen que se adecue a sus necesidades".

El consejero, quien ha aludido a la reunión del pasado 10 de mayo entre Junta, Ayuntamiento y representantes de vecinos, para "buscar la fórmula más rápida y hacer posible la ocupación de la vivienda", ha explicado que hasta el 19 de mayo tienen los vecinos de plazo para pronunciarse por la opción del alquiler o de compraventa. La opción del alquiler supondría firmar el contrato de inmediato, mientras que en la compraventa primero habría que poner en marcha la tramitación de la subvención excepcional y después se suscribiría el contrato de compraventa.

En ese sentido, ha precisado que las oficinas de la Consejería llevan 30 familias atendidas "y todas optan por compraventa".

"Hemos encontrado soluciones a pesar de alguna tarea de intoxicación por parte de algunos partidos", ha aseverado López, quien ha dejado claro a los partidos que "no todo vale en política, y primero es la responsabilidad frente a manipulaciones y frivolidad, y en este caso la Consejería ha actuado con transparencia y responsabilidad".

A su juicio, "no se puede intoxicar a los vecinos ni mentir diciendo que hay tratamiento fiscal al margen de la legalidad". "No se debe manipular sino hablar con claridad", ha indicado el consejero, quien asegura que "no se ha cambiado nada del convenio firmado".

López ha explicado que "se ha optado por una subvención excepcional" tras la consulta con el Ministerio. Ha indicado que el Ministerio "ha hecho una interpretación de la situación y apunta que se puede fraccionar las subvenciones en varias anualidades".

Les ha dejado claro además que "mientras que se modifica la normativa hay que cumplir la legalidad, no hay mecanismos milagrosos; no se puede ser negligente cuando son tus obligaciones y tan vehementes cuando son las obligaciones de los otros".

El consejero, que ha felicitado a los vecinos, asegura que no se quiere colgar medallas, sino que la Consejería "ha hecho su obligación y cumplido con su responsabilidad".

LUCHA DE LOS VECINOS

El diputado del PP Guillermo García de Longoria considera que "no es día de medallas ni de sacar pecho, ni tampoco de reproches, sino que los vecinos quieren sus llaves", ha lamentado que la Junta "desliza la culpa al anterior gobierno, cuando esto no es la culpa en el PP".

García de Longoria lamenta que López "quiere tapar la incompetencia ante la gestión de sus predecesores" y considera que la Junta "se ha activado por la presión de los vecinos, que llevan 15 años luchando y de este grupo parlamentario que ha presentado cinco iniciativas".

A su juicio, "lo importante es que esos vecinos puedan entrar en sus casas, que hace tres años están terminadas" y ha resaltado el papel del Ministerio de Hacienda "mientras que la Junta al final intentó cambiar las reglas del juego". "El Gobierno ha dado un paso decisivo y ha accedido a la petición de la Junta, pues antes la fórmula que planeaba la Junta era 'Casa si pagas'", ha resaltado el diputado del PP, quien considera que "ningún vecino puede quedarse atrás, pero nadie puede estar al margen de la ley y debe someterse a los trámites de este tipo de subvenciones".

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero, quien ha felicitado a los vecinos por su lucha, lamenta que las últimas negociaciones "han sido un 'déjà vu' sobre conversaciones anteriores".

Considera que la Junta "ha contribuido a esa contaminación sacándose de la manga en noviembre del año pasado lo de las subvenciones", ante lo que espera que "ningún vecino se quede fuera". "Esperamos que, aunque sea tarde y con algo de problemática puedan encontrar la luz y tengan las viviendas que merecen", ha aseverado.

El diputado de Ciudadanos Julio Díaz se ha mostrado "moderadamente satisfecho, pues hay vecinos que siguen pleiteando porque se han visto excluidos del proceso". Lamenta el "periplo" de estos vecinos.

Espera que "se pueda institucionalizar algo que ahora es excepcional", y deja claro que "los vecinos no entienden de leyes sino que querían la cercanía de los partidos", toda vez que esos vecinos "malviven en esas casas, con poca salubridad".

La diputada de IU Inmaculada Nieto, quien también ha felicitado a los vecinos que han sufrido los retrasos, deja claro que este problema "tenía solución, pero había que explorar algunas soluciones que al principio no se consideraban viables". "Estaba claro que tenía solución este problema", ha aseverado.

La diputada del PSOE Manuela Serrano ha resaltado la "exposición detallada y veraz" dada por la Junta de este asunto, en el que "el Ayuntamiento en la época del PP ha estado marginando y escabullendo la solución". Ha apuntado que el plazo para entrar en las viviendas será "en cuestión de semanas, antes de que finalice junio".

"La Junta siempre ha cumplido con 'Casa por Casa', y desde noviembre de 2016 a ahora se han analizado todas las fórmulas legales posibles para poder acceder a las viviendas, a pesar del incumplimiento del anterior Ayuntamiento de Huelva".

Por ello, pide al PP que "diga la verdad, esto es, el gran esfuerzo de la Junta y del alcalde actual", mediante las gestiones con el Ministerio y manteniendo el compromiso de "seguir analizando de forma individual con todos los vecinos cuál es la mejor fórmula".