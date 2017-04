Martínez Almeida se postula también como candidato a la Portavocía del Grupo del PP de Madrid

Etiquetas

El edil del Grupo Municipal del PP José Luis Martínez Almeida ha anunciado este martes que optará como portavoz de los populares en el Consistorio.

Así lo ha señalado Martínez Almeida después de que el portavoz adjunto del Grupo, Íñigo Henríquez de Luna, haya asegurado la "ilusión" que le haría ejercer como portavoz de los populares.

Tanto Henríquez de Luna como Martínez Almeida son los dos únicos 'aguirristas' que la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, incorporó en su equipo en el último congreso de los populares madrileños.

El primero fue propuesto directamente por Cifuentes para formar parte del Comité Ejecutivo Autonómico mientras que Martínez Almeida es responsable de la secretaría de Relaciones con el Ayuntamiento de Madrid.

Martínez Almeida ha asegurado que "será un honor" poder representar a sus compañeros de Grupo en una ciudad "que merece un cambio de Gobierno". "Nos quedan dos años para que Madrid vuelva a ser una ciudad gobernada por el PP, porque esta ciudad se lo merece", ha apuntado en este sentido.

El edil popular, que ha definido al Grupo como "espectacular", ha indicado que sería un "honor" que le votaran como portavoz.

Preguntado por si encarnaría al "nuevo PP", Martínez Almeida ha señalado que sería "la imagen del Grupo Municipal del PP" en Madrid. "El partido siempre ha sido partidario de que haya votaciones, en una época en la que se permite la elección", ha aseverado.

Por ello ha asegurado que "dejarán a los concejales del PP en el ejercicio de sus competencias" elegir, ya que quieren "recuperar Madrid", porque, a su juicio, han realizado un trabajo como oposición "incansable".

NO HAY "GUERRA INTERNA"

Respecto a si se abre algún tipo de "guerra interna" porque dos ediles del Grupo, de momento, opten a la Portavocía, Martínez Almeida ha señalado que "no habrá ninguna" ya que él y Henríquez de Luna con "afines en lo sustancial, en lo esencial". "Compartimos el PP, y no va a haber ninguna guerra; ánimo a que todo aquel que se quiera presentar, se presente", ha aseverado.

Además, en referencia a un "sucesor natural", ya que Henríquez de Luna es el adjunto a la Portavocía, Martínez Almeida ha especificado que no hay sucesores "naturales" porque "todos" han formado parte del Grupo Popular.

"Estoy convencido de que solo podrá salir más unidad; es una decisión personal, he consultado con algunos compañeros y me he lanzando a esta opción", ha indicado, para añadir a renglón seguido que "uno no se lanza a la piscina así como así".

En cuanto a la dimisión de Esperanza Aguirre, Martínez Almeida ha asegurado que "en el futuro habrá más reconocimientos" porque es "un referente político", y en su caso, "personal". "Su labor no se verá empañada, y se verá que cambió la Comunidad de Madrid para bien", ha concluido.