Mercedes Fernández asegura que cuando el PP local "tenga la casa en orden estará a punto de despegar"

Etiquetas

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado este jueves que "cuando la casa esté en orden, con el partido local y regional en sintonía, el PP de Avilés estará a punto de despegar". Ha apuntado que "hay sitio para todos pero no puede ser el mismo, para que no haya líos" y que la política "es para trabajar, no para casarse. En todos los sitios hay discrepancias".