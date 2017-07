La interpretación del recuerdo a Miguel Ángel Blanco divide al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

Etiquetas

Diferentes interpretaciones sobre cómo debía ser la declaración institucional que se había previsto aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba este martes en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, en el vigésimo aniversario de su asesinato por ETA, han acabado dividiendo al Pleno, con el abandono del mismo por los ediles del PP y con acusaciones cruzadas, fundamentalmente entre los populares y Cs, por un lado, y PSOE, IU y Ganemos Córdoba por otro, a pesar de que los socialistas apoyaban el mismo texto que PP, Cs y UCOR.

La polémica comenzó tras recibir el Ayuntamiento de la Fundación Miguel Ángel Blanco una propuesta de declaración institucional, que el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), hizo llegar al resto de grupos para que hiciesen las aportaciones que considerasen oportunas, pero solo Ganemos Córdoba planteó una modificación del texto original, que el PP no quería cambiar en nada, aunque sí aceptó sumar al mismo la propuesta de Ganemos, lo que no fue considerado suficiente por éste último grupo, que no firmó la declaración institucional, como tampoco lo hizo IU, aunque sí lo hizo el PSOE, junto a PP, Cs y UCOR.

Así se ha llegado a este martes, cuando los portavoces de IU y de Ganemos, Pedro García y Rafael Blázquez, respectivamente, han explicado previamente al Pleno que no podían aceptar que el PP hiciese un uso político de la figura de Miguel Ángel Blanco que, en palabras de García, fue "un héroe de la democracia", cuya memoria, según Blázquez, se estaba "manipulando" por los populares en pos del "rédito político", mientras que el portavoz del PP, José María Bellido, ha considerado "muy triste" que dos grupos no apoyasen la declaración institucional, de la que los populares no iban a permitir que "se mutilaran principios fundamentales".

El portavoz de Cs, David Dorado, por su lado, ha dicho antes del Pleno que con este asunto "no caben las medias tintas: o estás con los terroristas o con las víctimas" y que su grupo está "con las víctimas", cerrando las intervenciones previas al Pleno el socialista Emilio Aumente y la portavoz municipal del PSOE, Carmen González, criticando el primero el "uso partidista" que se estaba haciendo de la declaración institucional y subrayando que este "es un tema serio", que no debía ser objeto de "espectáculos", dado que "es patrimonio de todos".

Como quiera que se ha llegado al Pleno sin acuerdo sobre la declaración institucional, que necesariamente debía ser apoyada por todos los grupos para tener tal condición, la misma ha sido retirada del orden del día, presentando entonces PP, Cs y UCOR una moción conjunta, con idéntico texto al de la declaración retirada, para que se aceptase su urgencia y se votase.

Sin embargo, el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, ha señalado que no era posible, en base al reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento, tratar el asunto en el Pleno en forma de proposición, pues las mociones, aún con carácter de urgencia, deben registrarse con 24 horas de antelación, como mínimo.

De esto ha informado el secretario después de que el Grupo Municipal del PP al completo hubiese abandonado el Pleno, en el marco de las mencionadas acusaciones cruzadas, respecto al contenido de la declaración institucional y del uso que se hacía de ella, y tras considerar el portavoz popular, José María Bellido, que se le impedía ejercer el derecho a responder, por alusiones, al teniente de alcalde de Presidencia, el socialista Emilio Aumente.