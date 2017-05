Etiquetas

Monasterio replica a Venta (PP) que le produce "indignación y vergüenza ajena" que se atreva a llamarlo "falso experto"

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio Escudero ha replicado este lunes al diputado del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta, afirmando que le produce "indignación y vergüenza ajena" que se atreva a llamarlo "falso experto".

En declaraciones a Europa Press, Carlos Monasterio señala que, "además de indignación", le produce "vergüenza ajena que alguien con nulas credenciales profesionales en el tema se atreva a motejarme de falso experto". "Si el señor Venta quiere hacer la prueba, enviamos nuestros currículos profesionales sobre el tema y los lectores podrán juzgar enseguida por si mismos", ha añadido.

De este modo se ha referido a las declaraciones realizadas este domingo por el diputado del PP que señalaba que "lo que mal empieza, mal acaba", añadiendo que Monasterio no era un experto, sino un "político más" que fue designado por el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, para "defender los intereses del PSOE".

Así comentaba Luis Venta la carta de renuncia del catedrático de Hacienda Pública como miembro de la Comisión para la reforma de financiación autonómica. Para Monasterio, en la afirmación de Venta hay "dos mentiras: una de ellas injuriosa para mi dignidad y buen nombre profesional que no puedo dejar sin contestar".

"Respecto a la defensa de los intereses de Asturias, desde luego que estos pueden verse desde distintas perspectivas. Yo personalmente creo y así lo he manifestado en mi carta de dimisión que la reducción poco transparente y no explicada del Cupo vasco merma gravemente los flujos de solidaridad y que de ello se resentirá la posición financiera de Asturias y otras regiones de España. El señor Venta es muy libre de apoyar esta medida de reducción del Cupo, bien porque esté sinceramente convencido de ello o simplemente porque su partido político lo defiende, pero entonces debería dar razones y no dedicarse a lanzar insultos y cortinas de humo", ha señalado el catedrático de Hacienda Pública.

De este modo, Monasterio ha reprochado al diputado del PP su "doble mentira". "En primer lugar, no soy, ni he sido en toda mi vida un político, entendido como persona que ocupa o ha ocupado un cargo público. Jamás he ocupado un cargo público o de nombramiento político, sea éste estatal, autonómico o municipal. Tampoco he ocupado cargos en ningún partido ni pertenezco a ninguno de ellos. Tengo opiniones políticas, pero no opino desde ellas", ha aseverado.

"La segunda mentira, que añade una injuria a mi dignidad y buen nombre profesional es la de que no era un experto. Que alguien completamente ignorante del tema de la financiación autonómica y un absoluto desconocido en todos los círculos profesionales y académicos se atreva a descalificar mi trabajo merece al menos un comentario", ha dicho Monasterio.

En este sentido, ha recordado que además de Catedrático de Hacienda Pública, con cinco sexenios de investigación evaluados positivamente por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), ha trabajado e investigado durante más de tres décadas en el campo del Federalismo Fiscal y la Hacienda Autonómica.

"Soy coautor del Manual de Hacienda Autonómica y Local, publicado por Editorial Ariel en 1986 y reeditado posteriormente, obra de referencia en la materia. He publicado en 2010 el artículo 'Federalismo Fiscal y Hacienda Foral' en la revista Hacienda Pública Española, trabajo con numerosas citas académicas y clásico ya sobre el sistema foral. A lo largo de tres décadas he publicado sobre el tema más de cincuenta libros y artículos científicos en revistas de Economía, el último de ellos el pasado mes de marzo de 2017", ha remarcado.

Además, desde una perspectiva distinta de la académica, Monasterio añade que, "para información" de Luis Venta, "otras personas de su partido" que le merecen gran respeto no comparten su opinión, como Jesús Posada, que como ministro de Administraciones Públicas requirió su consejo profesional, lo mismo que hizo, siendo titular del mismo ministerio Juan Manuel Eguiagaray, de distinto partido político.

"Igualmente, he sido requerido como Experto en el Senado español (Comisión General de Comunidades Autónomas) y en varios Parlamentos autonómicos. También, desde febrero de 2015, soy miembro del Consejo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En todos estos casos, acudí a aportar mi trabajo y mi opinión, por entender que es una obligación social, cuando una institución pública lo solicita. Para información del señor Venta le diré que en todos estos casos, al igual que en los tres meses que he estado en la última Comisión para la reforma de la financiación autonómica, lo he hecho sin cobrar un solo euro por mi trabajo", ha destacado.

"Por mi parte, yo acostumbro a mantener el debido respeto profesional fuera de mi campo de trabajo y por eso de liebres, gatos y ranas, dejo opinar al señor Venta, que seguro es mejor conocedor", ha apuntillado Monasterio, concluyendo que le causa "verdadera extrañeza", teniendo en cuenta la larga trayectoria política de Luis Venta que, después de intentar atacar su capacidad profesional, pase a calificarle despectivamente como "un político más". "Claro que en este caso, como conoce profesionalmente el tema, el sabrá bien porqué lo dice", ha zanjado.