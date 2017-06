La oposición de Monforte de Lemos (Lugo) presenta una moción de reprobación del alcalde socialista José Tomé

Etiquetas

El Partido Popular, Espera Monforte y los cuatro ediles que dejaron la pasada semana el BNG han registrado una moción de reprobación del alcalde, el socialista José Tomé, para su debate en el próximo pleno que se celebrará el lunes 26 de junio, a las 20,30 horas.

Con esta moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, los grupos municipales y los ediles firmantes buscan "expresar de forma pública" su desacuerdo con la "conducta" del alcalde, con sus decisiones y actuaciones.

Y es que los diez concejales que secundan el escrito, todos excepto los del PSOE y el que queda en el BNG, Emilio Sánchez, ponen hasta nueve casos como ejemplo de la actitud "prepotente" del regidor socialista.

Así, entre otras cuestiones, acusan al alcalde de "mostrar un comportamiento dictatorial y prepotente" con las portavoces de los grupos de la oposición que, según señala la moción, "se manifiesta en la actitud personal pero también en el anuncio sin pudor de que no dará cumplimiento a los acuerdos plenarios".

También aseguran que el gobierno socialista trasladó a la corporación para su aprobación una propuesta de acuerdo con la concesionaria Aqualia "que perjudicaba los intereses del Ayuntamiento, al reconocer como inversiones 700.000 euros de obras que estaban en el marco de las obligaciones de la empresa".

Además, critican que el regidor "ignore sistemáticamente los acuerdos plenarios" en los que la corporación instaba al alcalde a "cuantificar los perjuicios derivados de los incumplimientos de la concesionaria Aqualia" y a "formular la reclamación de los mismos".

Esta moción cuenta con el apoyo de 10 de los 17 ediles de la corporación municipal por lo que posiblemente saldrá adelante. El único concejal que no ha firmado el escrito es el del BNG Emilio Sánchez, cosa que sí han hecho sus cuatro excompañeros, que por el momento no han decidido si continuarán o no con sus actas tras abandonar el grupo municipal nacionalista.