Moreno lamenta que Susana Díaz "deje que Pedro Sánchez decida por ella" y le pide que "deje de decir que no a todo"

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado este sábado que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "deje que Pedro Sánchez dedica por ella" y se haya "instalado en el 'no es no'", y en esa línea ha pedido al PSOE andaluz que "deje de decir que no a todo".