Moriyón deja claro que defenderá en Gijón al Norte lo que crea mejor para la ciudad pese al acuerdo plenario

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha remarcado este miércoles en el Pleno que en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, que gestiona el proyecto de soterramiento ferroviario conocido como Plan de Vías, defenderá lo que crea mejor para la ciudad, con referencia a la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril.

Así lo ha indicado tras preguntar IU acerca del cumplimiento del acuerdo plenario del pasado mayo en el que, entre otras cosas, se conminaba a los representantes municipales en Gijón al Norte -Foro, PSOE y Xixón Sí Puede-- a que apoyaran el posicionamiento social y político previamente consensuado, aunque este no incluiría el emplazamiento de la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril.

Moriyón, a este respecto, ha recalcado que en Gijón al Norte están representadas las tres administraciones, a lo que ha indicado que no cree que sean sospechosos cuando el Gobierno local cedió dos representantes a dos grupos municipales. Ha ironizado, en este sentido, con que igual sobre eso sí sería necesario dar de paso una consulta ciudadana.

Ha lamentado, asimismo, los años de parálisis de este proyecto, tantos casi bajo gobierno socialista como del PP. Ha replicado además, a IU, que cuando se reunió en 2012 con el Ministerio de Fomento, se le dijo que el proyecto del Plan de Vías diseñado por gobiernos socialistas era "totalmente inasumible".

Además, ha recalcado que se les presentó una "prostitución absoluta" del proyecto que estaba pintado inicialmente, con el mantenimiento de la estación provisional, lo que, a su juicio, suponía "una auténtica guarrería".

Sobre este tema, el concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), ha recalcado que está muy bien llegar a acuerdos pero quien tiene que resolver es el Ministerio de Fomento, a quien, según él, no le importan los que se alcancen en el Ayuntamiento.

Ha recordado, también, que en el último Consejo de Gijón al Norte ya se llegó a un acuerdo que contó con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Ha defendido, además, los cuatro pilares del proyecto, como son centralidad, soterramiento, intermodalidad y financiación.

Es por ello, que ha indicado que quedan 15 días para que acabe el plazo para la aprobación de las cuentas de 2016, por lo que ha animado a ser cautos y esperar a que se celebre ese Consejo para conocer más detalles sobre el proyecto.

Para él, sería un "escándalo mayúsculo" si el Ministerio no presenta lo que quieren hacer con Gijón al Norte y lo que han hecho hasta ahora sobre el proyecto del Plan de Vías. Ha advertido, a este respecto, que cualquier desacuerdo aquí puede ser usado por el Ministerio como excusa para no avanzar.

Sobre esta proposición, el portavoz de IU, Aurelio Martín, ya remarcado que la ciudad lleva 14 años esperando, al tiempo que ha opinado que Fomento ya está al tanto del desacuerdo entre Ayuntamiento y Principado e incluso dentro de la Corporación. Ha dicho preocuparle, especialmente, que el Ayuntamiento deba hacer una aportación económica que no pueda asumir.

A este respecto, ha replicado a Foro que Gijón al Norte no es el órgano legítimo para decidir, sino el Pleno, a lo que les ha recordado que precisan de mayorías para sacar adelante cualquier cambio urbanístico o modificación presupuestaria. Por todo ello, ha urgido al Gobierno local a ponerse manos a la obra para liderar un nuevo acuerdo que tenga un mayor consenso social y político.

ESCUELA DE COMERCIO

Por otro lado, en el Pleno, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón ha sacado adelante su proposición para elaborar un plan de usos definitivo para la antigua Escuela de Comercio y que se dictamine el modelo de gestión y la integración de este edificio en el eje cultural de la ciudad. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU, XSP, Foro y abstención de PP y Ciudadanos.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), ha animado a corregir sobre los planos lo que crean conveniente en aras a llegar a un acuerdo. También ha recordado que aunque en su programa electoral contemplaban que Tabacalera acogiera al museo de la ciudad, no tuvieron respaldo mayoritario. Por este motivo, ha incidido en buscar un consenso.

De hecho, ha anunciado que este jueves, a las 17.00 horas, se reunirá con vecinos y colectivos afectados para a tratar el tema, aunque ha apuntado que hay que empezar a posicionarse desde la Corporación. Es por ello, que ha invitado a no tener miedo a discutir esto las veces que sea porque cuantos más apoyos mejor, ha apuntado.

CONSULTA TAURINA

En el Pleno, por otro lado, no ha salido adelante una proposición de XSP para iniciar los trámites de una consulta popular acerca del uso de los equipamientos de titularidad pública, con el que este grupo quería saber el sentir mayoritario de la ciudadanía sobre los espectáculos taurinos.

El tema, como ya lo hiciera en una vez anterior, ha dividido a la población sobre si en las corridas de toros había maltrato animal o no, aunque XSP no tuvo ningún apoyo a su iniciativa. IU, a este respecto, ha dejado clara su opinión, al considerar que "el maltrato animal no es valorable, es condenable" en estos festejos. Es por ello, que ha retado a que el Pleno diga si se quieren toros o no en la ciudad. En su caso, ha defendido que no es un drama que no haya toros en Gijón.

El PP, por su lado, ha acusado a XSP de usar "torticeramente" un instrumento legal, con referencia a la consulta popular, además de querer confundir a los ciudadanos. Por parte del PSOE, se ha reconocido que en su partido hay gente a favor y gente en contra, pero ha animado a traer una pregunta definida para que se posicionen.

No ha salido adelante, en cambio, una iniciativa de Ciudadanos para instar al Principado a que no se modifique el concierto educativo con la Fundación Revillagigedo, de forma que no se suprima un aula del grado superior de FP de mantenimiento electrónico.

Si bien PP y Foro han votado a favor junto a Cs, el voto en contra de PSOE, XSP e IU han evitado que la iniciativa prosperara. En este caso, los grupos de la izquierda han defendido primar a la red educativa pública frente a la privada. Es más, el PSOE ha recalcado que en la ciudad la demanda es menor que la oferta, lo que justifica el recorte. Foro, por contra, ha criticado que se aumentara a 24 el número de alumnos y que se tuviera en cuenta el de estos a final de curso y no las matriculaciones.

RENTA SOCIAL

Por otro lado, en el turno de preguntas, la concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro, en respuesta al portavoz de IU, Aurelio Martín, ha destacado que la voluntad del Gobierno local es que todos los solicitantes de la Renta Social que cumplan requisitos cobren estas ayudas. De hecho, ha apuntado que en la línea 2 de estas ayudas, para rentas de trabajadores de bajos ingresos, pueden habilitarse partidas de 2018 si se quedan cortos. En este caso, ha apuntado que hasta la fecha hay 2.534 peticiones.

Martín, en cambio, ha insistido en que el compromiso económico adquirido en diciembre pasado era destinar a esta Renta Social, 7,7 millones de euros, cuando lo previsto ahora, contando la modifcación presupuestaria aprobada en este Pleno, es de 5,6 millones de euros, Ha reiterado, en este sentido, la necesidad de que todo aquel que cumpla requisitos pueda acceder a la ayuda.

La Corporación gijonesa, por otro lado, ha aprobado una Declaración Institucional con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP, que no quiso votar por no considerar el Pleno un órgano adecuado, para instar a realizar los cambios oportunos en la Constitución para blindar el sistema público de pensiones.