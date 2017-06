Níjar saca a exposición pública la ordenanza de playas que contempla multas a quienes se bañen con bandera roja

Etiquetas

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha sacado este lunes a exposición pública la nueva ordenanza de playas que, entre otros aspectos, prohibirá a los usuarios el baño con bandera roja, de forma que estos tendrán la obligación de atender las indicaciones del servicio de socorrismo o de los agentes de la autoridad ya que, en caso contrario, pueden ser sancionados por una falta grave, lo que supone una multa de entre 100 y 750 euros.

Según ha explicado a Europa Press el teniente de alcalde y concejal de Playas de la localidad, Alexis Pineda (IU), a partir de ahora se abre un plazo de 30 días para la interposición de alegaciones a la ordenanza de cara a su próxima aprobación definitiva y a la entrada en vigor de la misma, si bien ya se han recibido algunas propuestas que se tendrán en cuenta para mejorar el texto.

En este sentido, ha apuntado las alegaciones efectuadas por un grupo de particulares aficionados al surf para determinar que aquellas personas que practiquen deportes con elementos flotantes --bodysurf, windsurf, kitesurf, etc.-- bajo bandera roja "no serán sancionados", si bien en caso de que tengan que ser rescatados, pueden estar sometidos a la apertura de un expediente que conlleve el abono de los gastos derivados del auxilio, ya que "se trataría de una imprudencia".

Pineda ha apuntado que la voluntad del Ayuntamiento no es sancionar a los bañistas, ya que en caso de localizar a usuarios en el mar con una bandera roja izada, los miembros de Protección Civil y los socorristas les requerirán primero antes de contactar con la Policía Local, que es la que se encargará de interponer las sanciones en caso de que sea previsto.

El edil ha incidido en que esta medida se une a las adoptadas por el Ayuntamiento de Níjar en los últimos años para mejorar la seguridad en las playas urbanas y naturales del municipio, con lo que hasta desde el día 1 de junio y hasta el 15 de octubre se mantendrá la señalización y la aplicación web estará disponible. Asimismo, el servicio de socorrismo estará activo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

La normativa tiene por objeto establecer las condiciones generales del Ayuntamiento de Níjar que definirán la regulación de las playas del término, así como la prestación de los servicios que se lleven a cabo en ellas, con el fin de cumplir los objetivos ambientales y de calidad definidos para su gestión.

LIMPIEZA DE LAS PLAYAS

Según el texto aprobado provisionalmente, consultado por Europa Press, durante la temporada de baño no se permitirá la instalación de parasoles o cualquier tipo de elemento que entorpezca el paso de los servicios de limpieza entre las 22,00 y las 10,00 horas para facilitar el acondicionamiento de las playas. Estos obstáculos serán retirados y puestos a disposición de los propietarios en el Ayuntamiento.

Asimismo, no se permitirá la estancia o permanencia en las playas y calas en horario de limpieza a aquellos usuarios que dificulten dichas labores y que previamente hayan sido requeridos por los servicios municipales. Durante la realización de los trabajos nocturnos de limpieza, los usuarios de las playas no podrán permanecer tumbados en la arena.

La normativa también prohíbe arrojar en la playa o en el mar cualquier tipo de residuos como papeles, restos de comida, envases, así como dejar abandonados en la misma cualesquiera tipos de enseres, al igual que colillas, así como tampoco se permite llevar envases de vidrio.

ANIMALES Y ACAMPADA

La ordenanza también apunta, entre sus artículos, que no se permitirán acampadas o estacionamientos no autorizados de vehículos. "En esta normativa se entiende por acampada la instalación de tiendas de campaña, sombrillas no diáfanas por los laterales y vehículos o remolques habitables", apuntan en la ordenanza, en la que advierten que "quienes vulneren las prohibiciones" deberán "salir de inmediato del dominio público ocupado, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador por el órgano competente".

Igualmente, recoge que la normativa autonómica prohíbe la entrada de animales en las playas andaluzas en temporada de baño, comprendiendo ésta del 1 de junio al 30 de septiembre. No obstante, "fuera de la misma, el Ayuntamiento de Níjar podrá establecer zonas y horarios habilitados para perros a través del Plan de Playas". Además en las playas estará prohibida la venta ambulante y las promociones comerciales, así como hacer fuego de cualquier modo salvo en la Noche de San Juan, el 23 de junio. En este sentido, realizar barbacoas se considerará una "falta muy grave", con multas de entre 751 y 3.000 euros.