Noriega defiende que los presupuestos son "claramente expansivos" frente a las "interpretaciones" de la oposición

El regidor santiagués apunta que "los números están ahí" mientras el PSOE acusa al Gobierno local de "falsear" el "enfoque" de las cuentas

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha defendido que el borrador presentado hace dos semanas arroja que los presupuestos para el año 2017 son "claramente expansivos" y que "otra cosa" es la "interpretación de cada quien". "Los números están ahí", ha apostillado.

Este lunes Noriega ha comparecido ante los medios en el Pazo de Raxoi, donde ha salido al paso de las acusaciones lanzadas desde el grupo socialista en Santiago, que afirman que el Gobierno local de Compostela Aberta presenta una propuesta de presupuestos con "falsedades", ya que "no son expansivos".

En palabras del portavoz socialista, Paco Reyes, --quien ofreció una rueda de prensa minutos antes de que hiciese lo propio Noriega-- aseguró que los presupuestos solo aumentan "un 2%" respecto al año pasado, "exactamente" la misma cifra que el Banco de España ha calculado que subirá la inflación.

No obstante, el regidor compostelano ha defendido que los presupuestos presentados por el Grupo de gobierno "son expansivos" y "mejores" que los del pasado año 2016 porque "las circunstancias lo permiten" al estar el Ayuntamiento "en mejores condiciones" económicas gracias, entre otras cosas, a la "amortización de la deuda" municipal.

"Las cifras no fallan. Los presupuestos son expansivos, cualquiera puede interpretarlos como quiera", ha manifestado Noriega, para luego añadir que el borrador presentado por el Gobierno local refleja "una apuesta clara de ciudad" que mantiene la línea del 2016 en "políticas sociales" y "refuerzan áreas" como el "patrimonio medioambiental y la política cultural".

CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE CA Y PSOE

Y es que, minutos antes de que Noriega compareciese ante los medios en el Pazo de Raxoi, hacía lo propio el portavoz socialista en Santiago, Paco Reyes, quien indicó que el documento presentado por Compostela Aberta presentaba "falsedades" y que, de no modificarse, no contaría con el apoyo del PSOE para su aprobación, sin aclarar si votarían en contra o se abstendrían.

En este sentido, Noriega se ha mostrado confiado en que "la posición del grupo socialista" sea finalmente de "facilitamiento" para que las cuentas del próximo año salgan adelante; si bien no a través de un acuerdo para que PSOE vote favorablemente que, "por lo menos", se abstengan.

"DOCUMENTO DE GOBIERNO"

Así las cosas, Noriega ha reiterado que el grupo de gobierno continúa "con voluntad de atender" y "recoger las propuestas" del BNG para su inclusión en el documento final de los presupuestos de 2017 y, de este modo, conseguir el apoyo de los nacionalistas para su aprobación, votos que precisa Compostela Aberta para que salgan adelante unas cuentas que presumiblemente irán a pleno el próximo 19 de enero.

Pese a ello, ha aclarado que los presupuestos son "un documento de gobierno" y que algunas de las iniciativas del BNG, como las relativas al Multiusos do Sar, no pueden ser recogidas debido a que, en ese caso, la titularidad de dicho complejo no recae sobre el Ayuntamiento sino sobre el Consorcio.

Con todo, Noriega ha incidido en que el Gobierno local está dispuesto a continuar "introduciendo iniciativas" de los grupos de la oposición, al tiempo que ha lamentado que "en el proceso previo de diálogo" los socialistas no realizasen "propuestas concretas".

PRIORIZACIÓN DE "ENERGÍAS" EN EL DIÁLOGO

También se ha referido el alcalde santiagués a las palabras del portavoz popular en el Pazo de Raxoi, Agustín Hernández, quien, también este lunes, criticó que el Gobierno municipal "prescinda del principal grupo de la oposición" para la elaboración de los presupuestos.

En relación a ello, Noriega ha comentado que "a nadie se le escapa" que Compostela Aberta prioriza "las energía de diálogo con BNG y PSdeG", lo que le ha llevado a ironizar con que espera que esto no suponga "ningún ataque de celos" por parte del PP.

Así, tras recordar que en los presupuestos se recogen "iniciativas plenarias del PP" relativas a campos como la Edusi, ha concluido que "nadie se puede creer que el PP tenga un ataque de celos porque no puede ser considerado socio preferente de Compostela Aberta".