OSP propone un gobierno de concentración para la segunda mitad de mandato en Marbella

El vicepresidente de Opción Sampedreña (OSP), Rafael Piña, ha asegurado este viernes que su formación "insistirá" en crear un gobierno de concentración para la segunda mitad del mandato en Marbella (Málaga).

Piña ha señalado a preguntas de los periodistas que su formación "está volcada con la intención de poder llegar a algún tipo de acuerdo" para lograr el Gobierno que propone OSP, cuyo consejo consultivo evaluará en las próximas semanas el pacto que firmó con PSOE e IU tras las elecciones municipales de 2015 para investir alcalde al socialista José Bernal.

"Queremos proponer un gobierno de concentración antes de pactar con las izquierdas o las derechas. Intentamos que todo el mundo se ponga a trabajar. Tenemos que estar todos trabajando por el pueblo en lugar de estar todos los días con las rencillas. Eso es lo que siempre hemos tenido en cuenta en OSP", ha agregado el también teniente alcalde de San Pedro.

Piña ha subrayado que OSP no ha "negociado ni comentado" está fórmula de gobierno con ninguna fuerza política de la Corporación municipal, pero ha asegurado que ha mantenido una reunión con la presidenta del PP de Marbella y exregidora, Ángeles Muñoz, en la que le trasladó la "inquietud de buscar una forma de trabajar con la que OSP no tuviera que inclinarse hacia nadie". Muñoz respondió a Piña que el PP "estudiará" la idea y comunicará "si está de acuerdo o no", según el vicepresidente de OSP.

La formación sampedreña aseguró hace unas semanas que su Consejo Consultivo también barajará la posibilidad de abandonar el Ejecutivo local y pasar a formar parte de la oposición.

Piña ha agregado que miembros de su formación también han mantenido encuentros con integrantes de las formaciones con las que gobierna el municipio en coalición. Los miembros del PSOE que han participado en las reuniones han sido el secretario general, José Bernal, y el secretario de Organización, Javier Porcuna, y de IU, el coordinador local, Miguel Díaz.

Piña ha avanzado que OSP se reunirá con todas las formaciones políticas con representación municipal, pero sólo negociará con aquellas que "estén en el gobierno y no aquellas que apoyen a Bernal pero no lo estén", lo que excluye a la marca local de Podemos, Costa del Sol Sí Puede.

"No es lo mismo hablar con alguien que está en el gobierno y ve el día a día de las dificultades y lo que entraña gobernar que sentarte con alguien que lo que hace es pedirte que hagas cosas. No puedes estar sentado en el mismo sitio porque es absolutamente diferente", ha explicado.

Según Piña, el tiempo de los gobiernos con mayorías absolutas "se ha acabado" porque la sociedad "está dejando de creer de forma absoluta en una ideología para cambiar según cómo ve el panorama político". "¿Por qué tiene que haber gobiernos que se apoyen en una parte u otra y no decidir que, a lo mejor, la fórmula más avanzada es ponernos todos a trabajar? Lo que parece una utopía, dentro de unos años puede ser la normalidad. Ojalá lo consigamos", ha señalado.

CAMBIOS EN EL GOBIERNO ANDALUZ

Por su parte, el presidente de OSP y concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Manuel Osorio, ha mostrado este viernes su temor a que los proyectos de la Junta de Andalucía para construir un ambulatorio y un Instituto de Enseñanza Secundaria en San Pedro puedan sufrir retrasos tras las destituciones de Aquilino Alonso y Adelaida de la Calle como consejeros de Salud y Educación respectivamente.

"Espero que no sea así, pero se trata de un problema que nos puede repercutir", ha señalado Osorio a preguntas de los periodistas, y ha destacado que un posible retraso de los proyectos "no sería el problema de OSP".

Ha recordado que el estado de la ejecución de ambas infraestructuras serán "unos factores muy determinantes" que considerará el Consejo Consultivo de OSP cuando evalúe el pacto de gobierno con PSOE e IU.

"Si a estas alturas, las directrices --de la Junta para ejecutar ambos equipamientos-- no están marcadas, mal vamos", ha indicado. Precisamente, OSP aceptó investir a Bernal como alcalde a cambio de que la Junta impulsara en la primera mitad del mandato la construcción de un centro de salud y de un instituto en San Pedro y anunció que en verano de 2017 revisaría el grado de ejecución de las promesas para decidir si renueva el pacto de gobierno o propicia un cambio.

Ayuntamiento y Junta firmaron en 2016 un acuerdo por el cual el Consistorio adelanta con fondos municipales la inversión de cuatro millones de euros que cuesta el centro de salud y el Gobierno regional se compromete a devolverla en el futuro.