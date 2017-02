Obejo, primer municipio andaluz que aprueba una moción de censura este año tras los amagos de Alhaurín y Aljaraque

Etiquetas

El de Obejo (Córdoba) ha sido el primer ayuntamiento que ha votado y aprobado una moción de censura este año aunque en poco más de un mes se han presentado otras dos mociones que no han llegado a prosperar, en Alhaurín el Grande (Málaga) y Aljaraque (Huelva). Este mismo lunes se registró otra, en Frigiliana (Málaga), para cuyo debate aún no hay fecha, y desde hace días en Nerja PP y Ciudadanos ultiman otra que aún no se ha presentado pero que cuenta con el visto bueno de las dos direcciones provinciales de los partidos.