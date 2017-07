Oltra recuerda a la Diputación de Alicante: "Dos no se pelean si uno no quiere, pero no se entienden si uno no quiere"

Etiquetas

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha subrayado este viernes que el papel de las diputaciones es el de apoyar a los municipios más pequeños y no el de oposición al ejecutivo autonómico, y ha señalado respecto a la Diputación de Alicante que ve posible reconducir la situación y fomentar el diálogo institucional, aunque ha recordado: "Dos no se pelean si uno no quiere, pero dos no se entienden si uno no quiere".