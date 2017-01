El alcalde de Ourense reclama a DO que "deje de confundir a la ciudadanía" con "propuestas de circo"

Etiquetas

Jesús Vázquez considera la propuesta de moción de censura presentada por DO ante notario "otro capítulo de circo"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha pedido "seriedad" al líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, tras calificar como "un nuevo capítulo de circo" que esta formación haya presentado este miércoles un escrito de moción de censura ante notario y haya invitado al resto de la oposición a sumarse a este documento.

"Si alguien quiere ser alcalde el día de mañana, tiene que jugar un papel serio para que los ciudadanos lo tomen en serio. Yendo a peor no resolvemos los problemas de los vecinos", ha señalado el regidor en referencia a este escrito de moción de censura.

Así, Vázquez ha pedido a Pérez Jácome que "deje de confundir a la ciudadanía" con propuestas "de circo" y que sea "realista y serio, que es lo que demandan los ourensanos".

A primera hora de este miércoles los ocho concejales de DO han firmado un escrito de moción de censura contra el alcalde ante un notario y han presentado su propuesta para que Gonzalo Pérez Jácome sustituya a Jesús Vázquez al frente del Ayuntamiento.

La formación ha invitado al resto de la oposición (PSOE y Ourense en Común) a sumar las firmas de sus concejales al documento hasta alcanzar "el mínimo" de 14 votos necesarios para impulsar un cambio de gobierno.

DO ha apelado al "sentido de coherencia y la responsabilidad ciudadana" del resto de la oposición para impulsar este cambio y ha informado de que el plazo para apoyar esta propuesta será de 15 días naturales. Pasado este período la formación ha informado de que "procederá" a cerrar el acta notarial.

El líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, se ha mostrado convencido de que su formación no conseguirá estos apoyos, pero ha justificado la presentación de esta propuesta en que la ciudadanía sepa que "DO intentó hacer una moción de censura y no se le apoyó".

ANUNCIADO

El pasado martes el líder de DO anunció que su formación iniciaría esta semana el protocolo para presentar una moción de censura contra el alcalde, a pesar que en ese momento afirmó ser consciente de no contar con el apoyo de la oposición.

La propuesta la realizó después de conocer que la Ejecutiva local del PSOE rechazaba apoyar una moción de censura con DO, en base al documento consensuado por los tres partidos de la oposición para "sentar las posibles bases de un cambio de gobierno".

La negativa socialista se produjo un mes después de que OUeC se descolgase de una posible moción de censura, a pesar de destacar que el 61% de las propuestas del texto base para este acuerdo procedían de su programa electoral.