El PA de Alcalá reclama a la alcaldesa que cumpla el acuerdo para una comisión de investigación de ACM

Etiquetas

Ante la decisión del Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que indaga las presuntas irregularidades detectadas en la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, de citar como investigados al actual segundo teniente de alcalde, Salvador Escudero (PSOE), y a seis exediles socialistas de la etapa de Antonio Gutiérrez Limones como primer edil, el PA de Alcalá ha reclamado poner en marcha la comisión de investigación "aprobada" por el pleno en 2016.

En un comunicado, los andalucistas de Alcalá han instado a la alcaldesa, la socialista Ana Isabel Jiménez, "a ejecutar de inmediato el acuerdo plenario que a propuesta andalucista, acordó la personación del Consistorio en la causa, así como la creación de una comisión de investigación política en el Ayuntamiento, para esclarecer las responsabilidades políticas en el Caso ACM".

En octubre, después de que un mes antes el pleno aprobase una moción del PA para la personación de la institución en la causa judicial, la alcaldesa emitía una resolución ordenando tal personación, bajo la premisa de que tal era su "voluntad" y el ejercicio de tales acciones es "competencia" exclusiva de la Alcaldía, lo que llevó al PA a criticar que la primer edil se "arrogase" el gesto, después de que los socialistas votasen en contra de la mencionada propuesta.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

A juicio de los andalucistas, en cualquier caso, "la alcaldesa no puede seguir mirando para otro lado y debe asumir que la investigación judicial del caso ACM salpica a una parte importante del PSOE de Alcalá, por lo que debería poner en marcha de inmediato la comisión de investigación que aclare lo sucedido desde la perspectiva política", tarea que "no realizó Limones y que tampoco Jiménez ha hecho hasta la fecha".

En la nueva providencia, el juez que instruye el caso ACM ve conveniente citar en calidad de investigados a siete personas que tienen o han tenido responsabilidades en sucesivos gobiernos socialistas, por lo que a juicio del PA, "Jiménez lo tendrá aún más difícil si sigue sin hacer nada".

Los Andalucistas de Alcalá, que ejercen la acusación popular en la causa, recuerdan que con la nueva providencia "la investigación abarca claramente la gestión política de ACM, por lo que el PSOE no puede seguir culpando sólo a técnicos e ignorar a los responsables políticos".

Señalan, en ese sentido, que "las responsabilidades penales será la Justicia quien las determine, pero Alcalá no puede seguir sin aclarar las responsabilidades que algunos socialistas han tenido en este asunto. Ni Jiménez ni la ciudad pueden pasar página hasta que no sepamos el papel que el PSOE de Alcalá ha tenido en ACM, y eso sólo se conseguirá en los juzgados, y con una Comisión de Investigación política".

LA PERSONACIÓN

Los andalucistas de Alcalá recuerdan asimismo que el Ayuntamiento está actualmente personado en la causa judicial, como acusación particular, "gracias a una propuesta plenaria andalucista, que forzó en septiembre de 2016 a que el gobierno socialista tuviera que personarse para defender los intereses municipales". Sin embargo apuntan que, pese a la aprobación en el pleno, María Isabel Jiménez "no ha cumplido la moción andalucista y no ha creado aún la comisión de investigación".

Para los andalucistas de Alcalá, "es muy difícil explicar a los alcalareños que mientras el juzgado lleva tres años instruyendo un caso que le ha costado la Alcaldía a Gutiérrez Limones, el gobierno no haya realizado una sola investigación sobre unos hechos que avergüenzan, y que siguen evidenciando la falta de decisiones del gobierno socialista de Alcalá". Por último creen que "dice mucho que toda Alcalá se pregunte qué pasó en ACM, y el gobierno socialistas de Alcalá no tenga la más mínima curiosidad, ni se dé por enterado".