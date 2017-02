El PGO, a la espera de un informe sobre si es necesario volver a hacer una aprobación inicial en Pleno

Etiquetas

La tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón ha quedado a la espera de que el jefe de Urbanismo concluya su informe técnico sobre el documento del planeamiento y de que el secretario municipal del Ayuntamiento emita un informe jurídico, para conocer si será necesario una nueva aprobación inicial en Pleno.

Así lo ha explicado en rueda de prensa en el Consistorio el portavoz del Grupo Municipal de IU, Aurelio Martín, tras la Comisión de Urbanismo celebrada este jueves, en la que finalmente se ha aparcado el estudio de las alegaciones del PGO hasta tener ambos informes. Tanto el Gobierno local como IU, Xixón Sí Puede y PSOE se han mostrado a favor de emitir estos informes, que podrían tardar unos diez días o dos semanas, mientras que Ciudadanos y PP no se pronunciaron sobre el asunto.

Este ha llamado la atención sobre que el informe de la persona que sustituyó temporalmente al jefe del servicio de Urbanismo. previo a la aprobación inicial de febrero de 2016, decía que todo estaba correcto, mientras que ahora, en el nuevo informe de este mismo servicio, se detectan errores, e incluso sustanciales.

ACTUAR DE OFICIO

La duda está ahora en si esos errores pueden resolverse de oficio e integrarse en el PGO junto a las alegaciones que se vayan a aprobar, para ser sometidos a un nuevo periodo de información pública, o si deben llevarse al Pleno un nuevo documento. "Nos jugamos mucho", ha advertido Martín sobre la posibilidad de que pueda haber una nueva anulación si hay errores en la tramitación.

Para él, esto da muestras de falta de coordinación de los servicios técnicos municipales y también de estos con el equipo redactor del Plan. Eso sí, ha matizado que la responsabilidad también recae en el Gobierno local. Martín ha incidido en que lo normal es que lo que se hubiera planteado antes de la aprobación inicial las cuestiones que figuran en el borrador del informe de Urbanismo, y que se le hubiera dado a conocer al equipo redactor.

Dicho esto, ha matizado que sigue siendo válido el esfuerzo por consensuar los grandes objetivos pero no vale solo con eso, es necesario un procedimiento bien hecho, a lo que ha pedido al Equipo de Gobierno que lo lidere.

Entre otros errores detectados, ha citado el caso de las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) que deben incluirse en el propio PGO y que serían docenas. Estas se refieren a cambios que se han ido introduciendo desde el último PGO aprobado.

También el borrador del informe plantea cuestiones importantes sobre las zonas inundables o que no se recoja en las zonas rurales planos de las zonas con un desnivel superior al 25 por ciento en las que no se puede edificar. Y aunque también aparece que del Plan de Vías no hay estudio informativo, Martín ha señalado que es un error porque sí lo hay. "Hay una serie de cuestiones que sí pueden tener calado", ha insistido, aunque ha apuntado que el segundo periodo de información pública vendría a solventar algunas de ellas.

En cuanto a alguna de las alegaciones presentadas, ha apuntado sobre la playa verde del Rinconín y la idea de eliminar el edificio del Ritz, que IU está a favor, pero debería saber el coste. También ha avanzado que el Gobierno local está en conversaciones con Arcelor para llegar a un consenso sobre la alegación presentada. Además, ha avanzado que IU apoyará la alegación del PSOE para que los terrenos de los astilleros sean solo suelo industrial.

"PASOS MUY, MUY SEGUROS"

Por parte del concejal de Xixón Sí Puede (XSP), David Alonso, ha señalado que su grupo ha pedido un informe técnico, firmado por los servicios municipales, para afrontar la situación, y también uno jurídico por Secretaría Municipal respecto a los pasos a seguir.

"Necesitamos ir con los pasos muy, muy seguros", ha insistido. Alonso ha incidido, en este sentido, en que la segunda exposición pública es fundamental para asegurar el cometer los mínimos errores posibles.

Y aunque ha preferido esperar a que se estudien las alegaciones para posicionarse sobre ellas, ha defendido que el proyecto de 'playa verde' en el Rinconín es una idea de XSP. Sobre esto último, ha matizado respecto a que se pueda llegar a demoler el edificio del Ritz, lo mejor sería hablar con los interesados y proponerles ya algo concreto. Alonso ha remarcado que si se hubiera hecho así con la depuradora, posiblemente no estaríamos en esta, ha apuntado sobre la sentencia que la declara ilegal.

Respecto a las alegaciones de ArcelorMittal, ha reivindicado la existencia de zonas ambientalmente protegidas, tanto en el entorno de la multinacional siderúrgica como en otros espacios de la ciudad. "Que no venga Arcelor a presionarnos", ha aconsejado, para recalcar después que no son el ejemplo medioambiental de Gijón.

INFORME EXTERNO

En el caso del PSOE, la concejala Begoña Fernández ha añadido que a los dos informes internos solicitados, los socialistas han pedido uno tercero externo que dé más seguridad al PGO. La edil ha sostenido que la aprobación inicial en 2016 sin las suficientes garantías. Según ella, se aprobó con un informe e un folio que decía todo correcto, y ahora, un año después, hay otro informe de 28 páginas en el que se indican todos los errores detectados.

A su parecer, la Corporación va a tener que aprobar un nuevo documento de aprobación inicial, aunque desde el Gobierno local se le vaya, quizás, a poner otro nombre. Ha recalcado, unido a ello, la necesidad de que todos los grupos cuenten con la documentación pertinente y sin las "presiones" del pasado año, bajo pretexto de que caducaba la tramitación ambiental.

La edil ha enfatizado que por no querer perder seis meses en una nueva tramitación ambiental, ahora se ha perdido un año pro los errores cometidos, según ella. "Alguien lo ha hecho mal". Ha apuntado sobre que haya disparidad en los informes del PGO emitidos por los servicios municipales de Urbanismo, el de hace un año y el de ahora.

Respecto a la 'playa verde' del Rinconín, ha recalcado que eso ya figuraba en los planeamientos urbanísticos desde 2005. Ha resaltado que los PGO han recogido desde 2005 operaciones de recuperación de la costa, como el Peri Santa Olaya, el Peri 100, en el Piles, o Naval Gijón.