El PP-A critica que el director del Consorcio Fernando de los Ríos actúa como "jefe del ejército tuitero" de Díaz

El diputado del PP en el Parlamento andaluz Amós García ha denunciado este miércoles que el director general del Consorcio Fernando de los Ríos, Ismael Perea, no cumple con las obligaciones de su cargo como responsable del proyecto Guadalinfo y actúa como el "jefe del ejército tuitero" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Para García, según ha indicado en rueda de prensa, este cargo de la Junta está de "ocupa" en el proyecto Guadalinfo, que desde el 2008 ha tenido una inversión de 90 millones de euros.

García, quien ha lamentado que Díaz "juegue al monopoli con el dinero de los andaluces", ha explicado que, con motivo del Día Mundial de Internet, ha intentado visitar a Ismael Perea en la sede del consorcio, en Granada, "para hacerle propuestas y ver la forma de solventar las numerosas incidencias denunciadas desde ayuntamientos, diputaciones y dinamizadores" si bien "parece que no viene a trabajar y su ausencia es la tónica general".

El parlamentario 'popular' ha apuntado que Perea cobra más de 70.000 euros al año de la Junta de Andalucía y ha agregado que "está imputado por presunta corrupción en el ejercicio de su gestión pública como concejal de Almensilla (Sevilla)". Sin embargo, "se dedica a hacer política" como responsable de las redes sociales de apoyo político a Susana Díaz.

Ha cuestionado si el "único mérito" de Perea es "ser miembro del PSOE y amigo personal de Susana Díaz", por lo que ha reclamado a ambos explicaciones sobre "el uso partidista de la administración, que pertenece a los andaluces".

Asimismo, ha agregado que "es un señor que no aparece por su despacho y ha sido puesto a dedo por Díaz sin justificación ninguna, sin acreditar su capacitación y, sin cumplir con los requisitos de acceso, incumpliendo el reglamento para el empleado público".

El parlamentario andaluz ha lamentado que "mientras el director general está de campaña con Susana Díaz, el proyecto Guadalinfo, que tiene un presupuesto para este año de siete millones de euros, está sin dirección, descabezado, sin rumbo y funcionando por inercia". A cambio, el PP ha propuesto para el cargo "un funcionario que trabaje de verdad y ofrezca soluciones a los problemas del consorcio y ahorre dinero a los andaluces".

La Cámara de Cuentas realizó un informe de fiscalización del consorcio en que detectó irregularidades técnicas, jurídicas y económicas pero "no ha habido ninguna respuesta, ninguna explicación ni ninguna medida correctora", ha indicado Amós García, quien ha agregado, según este informe, que "ni el consorcio ni la Consejería pueden acreditar una gestión coherente, que no ha habido control del dinero público, que no consta evaluación ni seguimiento interno, que existe un procedimiento inadecuado por parte de Junta en la concesión y justificación de las subvenciones con el riesgo de una incorrecta liquidación y la posibilidad de pérdida de fondos".

Asimismo, "hay incoherencia jurídica, incumplimiento de la ley de presupuestos de la comunidad, justificaciones inadecuadas que no reflejan la realidad, demoras en resolución de subvenciones y una larga lista de irregularidades".

En este sentido, el dirigente del PP ha registrado en la sede del consorcio 20 preguntas al director general sobre las actuaciones que se están llevando a cabo y ha exigido a Díaz que explique la situación del consorcio y tome medidas para "volver a colocar Guadalinfo como un referente de la innovación".