PP recalca que no habrá relaciones institucionales con Ahora Madrid si no hay disculpa por las palabras de Sánchez Mato

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que su grupo no tendrá ningún tipo de comunicación y relación institucional con el equipo de Gobierno hasta que no se produzca una rectificación por parte del equipo de Gobierno por las palabras del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, diga públicamente que no dudan de la honorabilidad de los ediles de la formación.