PP cuestiona la Alcaldía de Cruz Viadero tras la condena al concejal Iván Martínez

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega ha cuestionado que el socialista José Manuel Cruz Viadero se mantenga en la Alcaldía tras la condena por un delito de leve usurpación por la ocupación del solar denominado 'Espacio Argumosa' al concejal de ACPT, Iván Martínez, con el apoyo de cuyo grupo fue investido en junio de 2015.

Durante el turno de preguntas de la sesión ordinaria de enero, celebrada este martes, el concejal 'popular' Miguel Remón ha preguntado al regidor "si considera que mantenerse en la Alcaldía es una falta de ética y moral" tras la condena del concejal de la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega que, ha denominado, "su seudosocio de gobierno".

Cruz Viadero ha expresado su "sorpresa" --"estoy casi sudando"-- y ha afeado al concejal del PP que le realice esta pregunta "después de lo que ha pasado en este país los últimos años, especialmente en su partido", y que ha llevado a "España a ser ante Europa y el mundo ejemplo de lo que no se debe hacer".

"Martínez (ACPT) ha sido condenado por un delito leve a pagar una multa pero no se ha llevado ni un euro de dinero público cuando otros se han llevado millones y millones", ha enfatizado el regidor socialista.

Aunque ha declinado realizar una valoración política de la sentencia condenatoria al edil de ACPT como le pedía Remón, Cruz Viadero ha considerado que "Iván Martínez es un ciudadano que puede ir con la cabeza muy alta por Torrelavega", ya que se le ha condenado por un delito leve --lo que antes eran faltas-- que conlleva el pago de una multa de 2.160 euros por la ocupación de 'Espacio Argumosa'.

Este episodio ha tenido lugar durante el apartado de preguntas, en el que, antes de la intervención de concejal del PP, desde ACPT se han planteado varias preguntas, entre ellas una sobre el retraso en la puesta en marcha de la Casa de la Juventud. Cruz Viadero ha asegurado que esta instalación "estará en funcionamiento en los próximos meses" y ha explicado que se ha retrasado el proyecto para amueblar los espacios.

"Entonamos el mea culpa, reconocemos públicamente lo que es evidente, que es que ha habido un retraso, pero estará en funcionamiento en los próximos meses", ha dicho el alcalde en respuesta a Iván Martínez.

El concejal de ACPT también ha preguntado por otros temas como el Centro de Emprendimiento, sobre el que Cruz Viadero ha reiterado que empezará a funcionar de forma anticipada en las dependencias de la Cámara de Comercio hasta la futura construcción del centro.

Desde Torrelavega Sí, han cuestionado al regidor por la transformación de La Lechera en centro cultural sobre el que Cruz Viadero ha dicho que el Ayuntamiento trabajará para que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional se haga cargo de la inversión.

CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado por unanimidad una proposición de ley para proceder a la contratación de un auxiliar administrativo para el Servicio Municipal de Deportes, persona que será contratada de entre las que integran la bolsa de empleo.

Todos los grupos de la oposición (PP, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede) han apoyado la propuesta del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) ya que, según han coincidido en señalar, es "una necesidad imperiosa" del Servicio de Deportes.

A pesar del apoyo a la proposición, la oposición ha reclamado explicaciones tanto al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, como al concejal de Deportes, Jesús Sánchez, sobre la plaza de técnico deportivo para el Servicio que se les avanzó hace cuatro meses que se cubriría de forma "urgente".

Desde Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), han reivindicado la necesidad de crear el puesto de técnico deportivo en el Servicio Municipal para el que, en principio, se dijo a los grupos que se sacaría la plaza por oposición pero, ante la "necesidad urgente" señalada por PSOE-PRC, se estuvo de acuerdo con que se convocase un concurso libre.

"Tras cuatro meses, no se ha convocado por lo que tanta no sería la urgencia y ahora habrá que ver con qué procedimiento plantean sacar esa plaza", ha cuestionado Alejandro Pérez (ACPT), que ha considerado que "la urgencia por la que aceptamos que se hiciese por oposición libre no era tanta".

Mientras que la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha manifestado saber que el equipo de Gobierno está trabajando en esa plaza de técnico deportivo que, ha insistido, es "muy necesaria" dado el incremento del número de alumnos en las escuelas deportivas, las actividades y los espacios.

Igualmente, la 'popular' María Luisa Peón ha insistido en la necesidad de convocar esa plaza, un puesto que "está pendiente" ha reivindicado que "no se puede dilatar más".

Ante la insistencia de los grupos en la necesidad de ese puesto, Cruz Viadero ha avanzado que "en tres o cuatro días estarán listas las bases para poner en marcha el procedimiento", una rápidez ante la cual desde ACPT ha pedido saber la fórmula del mismo.

"Se hará como se acordó: se cubrirá con un funcionario interino y después se convocará la plaza definitiva", ha detallado el regidor.

ORDEN DEL DÍA DE TRÁMITE

En la sesión ordinaria del mes de enero, se han aprobado por unanimidad muchos de los puntos de un orden del día, que mayormente eran de trámite. Así, se ha dado luz verde por unanimidad a dos expropiaciones forzosas, una en la calle Augusto González Linares 30 y otra necesaria para la ampliación de la Travesía Coro Ronda Garcilaso.

Sin embargo, una tercera expropiación, para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de apertura y acondicionamiento de viales en Tanos, ha salido adelante pero con la abstención de ACPT cuyo concejal, Iván Martínez, ha indicado que un vecino ha remitido un escrito expresando su oposición.

En el Pleno, también por unanimidad, se ha procedido a la aprobación definitiva de la modificación del reglamento regulador de las ayudas sociales a los empleados municipales.

Con el voto a favor de PSOE, PRC, PP, Torrelavega Sí y Torrelavega Puede y la abstención de ACPT, se ha dado luz verde a la interpretación de diferentes conceptos y claúsulas de dos contratos en base a un dictamen del Estado.

En concreto, se ha aprobado la interpretación de un cláusula del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del contrato de gestión de servicios públicos de 'Transporte urbano, escolar y retirada de vehículos de la vía pública y su depósito'.

Asimismo, se ha aprobado la interpretación del contrato de servicios de 'Trabajos de limpieza en centros públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y otras atenciones de Torrelavega' respecto del concepto de "bolsa de horas" como mejora ofertada por el licitador.