El PP cree que Espadas "rectifica" en la calle Betis por sus peticiones y niega "ambigüedad" en su postura

Después de que el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), haya defendido que el Ayuntamiento ultima "una propuesta concreta" para la peatonalización "probablemente parcial" de la calle Betis, incluyendo "soluciones" para aspectos como la llegada y salida de los alumnos del colegio público Cristo Rey, el PP cree que el primer edil está "rectificando". Además, los populares niegan "ambigüedad" en su posición, reiterando que no se oponen al proyecto, sino que reclaman más diálogo y "un verdadero plan de movilidad".

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha celebrado ya ensayos de peatonalización en dicha calle, cerrándola dos domingos al tráfico, con actividades lúdicas y artísticas. Igualmente, la iniciativa está pendiente de los resultados de un estudio técnico sobre el impacto de dicha iniciativa en la movilidad de todo el entorno de la calle Betis, para dilucidar si acometer una peatonalización completa o parcial en el emblemático malecón.

Recientemente, no obstante, el Grupo popular se reunía en la propia calle Betis con unos 25 o 30 vecinos recelosos de la iniciativa. Al respecto, avisaba de que la iniciativa afronta no pocos "obstáculos", como los accesos a los garajes privados, el transporte de los alumnos al colegio Cristo Rey o la carga y descarga de género en los negocios de hostelería. Los populares, al respecto, apostaban por una "semi peatonalización" o medidas "flexibles" orientadas en ese sentido.

Y frente a la reacción del alcalde, que alega que la mencionada propuesta técnica contendrá "soluciones" para aspectos como los aludidos por el PP, el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento, Alberto Díaz, considera que Juan Espadas "da marcha atrás", atisbando "un cambio de una actitud impositora a otra más conciliadora, donde se van a tener en cuenta la opinión de todos los afectados".

"Es una pena que hayamos tenido que alertar de lo que estaba haciendo la concejal Carmen Castreño, para que Espadas haya tomado cartas en el asunto y rectifique a su delegada" del distrito Triana, señala Alberto Díaz, según el cual "Espadas ha asumido todas nuestras peticiones después de reunirnos con los vecinos de Betis, Pureza y el Altozano, con los placeros del mercado de Triana y con los padres y profesores del Cristo Rey, en las que exigíamos la integración de todos en la comisión, que se estudiara una peatonalización parcial y la puesta en marcha de una zona 20, mucho más flexible que el cierre total de la calle que traería muchos problemas".

"Siempre hemos defendido que antes de iniciar un proyecto de tal envergadura, se debe escuchar a todos y cada uno de los implicados, informarles y presentarles el plan que se vaya a acometer. Para suplir la falta de información del gobierno de Espadas, el PP lleva dos meses informando a todos los implicados", insiste el portavoz popular, quien precisa de nuevo que el PP "no está en contra de la peatonalización", sino que pide dialogar "con todos los sectores implicados y un verdadero plan de movilidad en la zona".

"No hay ninguna ambigüedad en pedir que se escuche a todos y que no se imponga a la fuerza una peatonalización total. El alcalde debería ser más dialogante para luego no tener que dar marcha atrás cuando se le echan los vecinos encima", concluye.