El PP de Espartinas asegura que el informe policial del cotillón es "contrario" al evento y pide dimisiones

El presidente del Partido Popular de Espartinas (Sevilla) y portavoz municipal del partido, Domingo Salado, ha acusado este miércoles al alcalde accidental del municipio, Iván Gómez (Ciudadanos), de "ocultar" el informe de la Policía Local "en contra" de que se celebrase la macro fiesta de año nuevo promovida por la empresa Todo Eventos Spain en la Hacienda Azahares, reclamando su dimisión porque finalmente autorizó dicho evento, marcado por las incidencias.

Mientras el Gobierno local de Ciudadanos defiende que se trata de un informe "no vinculante" que no era "negativo" como tal, sino que "únicamente hacía referencia a la falta de idoneidad de la vía de acceso y la carencia de medios para atender una regulación del tráfico", Salado señala en un comunicado que el informe estaba redactado "en contra, para que no se celebrase el cotillón", saldado como es sabido con numerosas incidencias y altercados.

"Ante esta situación, exigimos la dimisión del alcalde y que asuma su responsabilidad en este asunto, ya que firmó la autorización en contra de los informes de la Policía Local, lo que supone una grave irresponsabilidad", señala el exalcalde popular, toda vez que el Ayuntamiento defiende que el informe policial no era "vinculante" y que el permiso para el evento fue concedido "con el informe favorable de la asesoría jurídica de Urbanismo, una vez analizado el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales por parte de la empresa organizadora".

Del mismo modo, Salado ha avisado de la dimisión de un nuevo concejal de Ciudadanos, cuyo grupo municipal está "sumido en una debacle interna mientras el Consistorio y los asuntos de interés para los vecinos de nuestro municipio siguen a la deriva". "Con esta nueva dimisión ya suman cuatro en el seno de este partido", señala Salado, rememorando que "el primero fue el ex alcalde, quien tras ser imputado dimitió como tal aunque no entregó el acta de concejal, y a éste le han seguido tres más incluida la nueva dimisión de la que nos hacemos eco hoy".

"Desde el PP nos parece una falta absoluta de respeto y compromiso con los vecinos, ya que demuestra la falta de coordinación y organización dentro de esta organización política que supuestamente dirige el Ayuntamiento de Espartinas".

"Es de sentido común que un partido que no puede ni organizar sus miembros, no pueda gestionar un Consistorio como el de nuestro municipio", opina. Además, cree que es "una vergüenza puesto que hay temas muy importantes en Espartinas por resolver que requieren un Gobierno de verdad y no uno como el actual en el que prácticamente cada semestre hay una dimisión".

"Estos hechos demuestran que Ciudadanos es un partido en interinidad e inoperante que lo único que hace es enredarse en líos internos, dejando a un lado la gestión municipal y olvidando que su objetivo debe ser solucionar los problemas que si interesan y atañen a los vecinos de Espartinas", critica.