PP afea a dos ediles de Guanyar, uno de Limpieza, su participación en una protesta que ensució la vía pública

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha criticado que el edil de Limpieza, Víctor Domínguez, y la de Protección Animal, Marisol Moreno, participaran este domingo en la protesta 'Por unas Hogueras Sin Sangre', contra la feria de toros de San Juan convocada por entidades antitaurinas, porque terminó por "guarrear el espacio público" de la plaza del Ayuntamiento y manchó la Foguera Oficial con tinte rojo.

Según ha indicado el PP en un comunicado, la protesta en contra de las corridas de toros "terminó ensuciando con líquido de color rojo la plaza del Ayuntamiento y los límites del monumento oficial". Así, ha lamentado que el líquido vertido alcanzó al monumento de la Foguera Oficial de Pedro Espadero.

"Ahora no nos extraña que el responsable municipal de Limpieza diga que ve la ciudad limpia, y debe ser el único que la ve así, cuando es partícipe de ensuciarla por un motivo que para él esté justificado", ha afirmado Barcala.

"Mañana si cualquier vecino de Alicante considera que tiene una razón para ensuciar una plaza o una calle, solo tiene que preguntar al concejal de Limpieza y si está de acuerdo con la protesta ya puede guarrear a su conveniencia el espacio público", ha continuado.

Barcala ha explicado que los concejales Domínguez y Moreno "confunden lo que debería ser una protesta cívica con lo que al final no es más que una pantomima que busca repercusión utilizando y ofendiendo a todos los que amamos y sentimos las fiestas de Fogueres".

El dirigente 'popular' ha acusado a ambos ediles de "no identificarse con los alicantinos ni respetar nuestras fiestas y nuestras tradiciones". "¿Por qué poner en riesgo a la Foguera oficial para una reivindicación política? ¿Por qué a cualquiera que se manifieste en la vía pública se le exige que luego limpie y lo deje todo como estaba, y otros parecen tener bula para hacer lo que les dé la gana? Precisamente, los que debían estar dando ejemplo a los demás son los primeros que se saltan la ley a la torera", ha añadido.

"Se creen que siguen en la oposición y son capaces de ponerse detrás de una pancarta y manchar la plaza del Ayuntamiento de Alicante con total impunidad, porque no se dan cuenta de que ahora son responsables municipales aunque verdaderamente se comportan como unos auténticos irresponsables, boicoteadores de nuestras fiestas", ha argumentado Barcala, quien ha destacado el continuo rechazo de Guanyar Alacant contra las fiestas alicantinas. "Cuando no es la Semana Santa es la Navidad, y cuando no son las Fogueres", ha criticado.