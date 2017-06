PP critica la "intolerable deuda" de la Junta de "más de 375 millones" por el Plan de Cooperación Municipal

Etiquetas

El PP de Sevilla ha criticado la "intolerable losa" que asegura que supone para los ayuntamientos sevillanos la "deuda de más de 375 millones de euros" de la Junta por el Plan de Cooperación Municipal durante los últimos cuatro años y que está poniendo "en grave riesgo la estabilidad financiera de los ayuntamientos e incluso al mantenimiento de los servicios sociales del municipio".

El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el presidente del Consejo de Alcaldes, Juan Ávila, y la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Sevilla, Macarena O'Neill, han participado en la primera reunión del Consejo de Alcaldes tras el Congreso provincial para analizar la situación de los ayuntamientos sevillanos.

En este marco, Pérez ha asegurado que, en esta reunión, los alcaldes del PP han trasladado su "preocupación" ante los problemas que tienen actualmente los ayuntamientos para gestionar sus recursos ante la "extrema morosidad" de la Junta de Andalucía y la "inadmisible deuda que está generando por el incumplimiento" de la financiación del Plan de Cooperación Municipal de más de 375 millones de euros desde hace cuatro años.

"Se trata de un plan imprescindible para el mantenimiento por parte de los ayuntamiento sevillanos de programas y servicios sociales y educativos, y que, tras años reduciendo su presupuesto ahora la Junta ni siquiera paga", incide en un comunicado.

De esta manera, según la estimación realizada por el PP a partir del dato de deuda regional, explica que este Plan de Cooperación incluye lo que se denominan transferencias condicionadas de la Junta a los ayuntamientos sevillanos, de las que "no ha ejecutado entorno a 212 millones de euros en los últimos cuatro años".

Además, afirma que este plan contempla también los ingresos que establece la Ley de Participación en los Tributos de Andalucía y que, "solo en la provincia de Sevilla, supone una deuda de más de 163 millones de euros de la Participación de los Tributos de la Comunidad (Patrica) desde 2013 a los ayuntamientos".

Según Pérez, "de esta manera los ayuntamientos andaluces han perdido en financiación en los últimos cuatro años el equivalente a todo un Plan de Cooperación Municipal de un año".

Por otra parte, indica que hasta abril de este año la Junta de Andalucía "sólo ha ejecutado el 16 por ciento" de los 132 millones previstos para este año para transferencias condicionadas, lo que supone la "pírrica cifra de 21 millones de euros de los que, además, diez millones están aún pendientes de pago".

"La Junta no invierte, no ejecuta y ni siquiera paga a los ayuntamientos sevillanos, pero estos datos no son solo números sino que afectan al día a día servicios esenciales", subraya. Así, pone como ejemplo que la Junta de Andalucía, "bajo este paraguas del Plan de Cooperación Municipal", le debe al Ayuntamiento de Herrera 255.000 euros para el Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad del municipio, "por lo que se demuestra que Susana Díaz sigue poniendo en riesgo a los servicios sociales de la provincia".

La presidenta del PP de Sevilla ha manifestado que "esta losa a la que se ha sometido a los ayuntamientos sevillanos se ha convertido ya en el intolerable ejemplo del incumplimiento de la ley y de sus obligaciones hacia los ciudadanos por parte de una administración pública como la Junta de Andalucía".

Para el PP de Sevilla, apoyar a los ayuntamientos es "ayudar de manera más directa a los sevillanos", por lo que va a reclamar a Susana Díaz que "termine de una vez con su guerra antimunicipalista y salde el endeudamiento crónico que mantiene los ayuntamientos sevillanos porque es inadmisible que desde una administración pública se esté poniendo en la picota a los servicios sociales empleo en esta provincia negándose a pagar lo que debe".

Para ello, el PP presentará iniciativas en el Parlamento, la Diputación y en cada uno de los ayuntamientos sevillanos para que antes de terminar el año "se salden todas las deudas que mantiene con cada uno de ellos" y que la Junta de Andalucía establezca un calendario de plazos estricto para transferir la financiación para todos los programas de la Junta que llevan a cabo desde los ayuntamientos.