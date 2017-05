El PP critica que la Junta "desoiga" las medidas aprobadas por el Parlamento andaluz para la Axarquía

Etiquetas

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Patricia Navarro ha criticado que la Junta de Andalucía "desoiga" al Parlamento andaluz e "ignore" las medidas aprobadas para atender las necesidades de la comarca de la Axarquía.

Así, en rueda de prensa junto al presidente local del PP, Francisco Delgado, ha manifestado que este hecho es "un ejemplo más de la soberbia y la prepotencia con la que actúa el Gobierno andaluz, siempre de espaldas a los ciudadanos".

Navarro ha alertado de "lo grave que es que se desprecie la labor que los diputados andaluces hacemos en el Parlamento, y lo que es peor aún, que se desprecien las propuestas de los ciudadanos y, en definitiva, la sede de la soberanía andaluza".

En concreto, en lo que va de legislatura autonómica, de todas las iniciativas registradas, los parlamentarios del PP de Málaga han conseguido que 46 de ellas sean debatidas y aprobadas, según ha indicado. De todas ellas, la mitad son exclusivas de la provincia de Málaga, y una de cada tres de estas últimas son asuntos que conciernen a la Axarquía.

"Los diputados del PP malagueño hemos conseguido que se aprueben hasta seis iniciativas relacionadas con esta comarca, pero el problema es que en cuanto llegan al Consejo de Gobierno se van a un cajón y si te he visto no me acuerdo", ha lamentado la diputada autonómica, que considera "muy preocupante" que se ignore al poder legislativo.

De estas iniciativas aprobadas, algunas de ellas incluso apoyadas por los socialistas, Navarro ha destacado la apertura del consultorio médico de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria; la apertura del jardín botánico de la Cueva de Nerja, el apoyo al sector de los subtropicales y la provisión de recursos hídricos para la comarca.

Todas estas iniciativas "aún no han sido ejecutadas por el Gobierno andaluz, por lo que desde el PP le reclamamos que cumpla con los mandatos parlamentarios". "Los grupos políticos no estamos allí de meros monigotes, por lo que exigimos que respete y acate nuestra labor legislativa", ha concluido.

OTROS ASUNTOS

Por su parte, Delgado ha pedido al equipo de gobierno del municipio "mayor transparencia" sobre la puesta en marcha de nuevo del tranvía, "de tal forma que informen del convenio que al parecer ya ha sido acordado entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, así como del informe remitido al Tribunal de Cuentas, órgano que está fiscalizando este transporte ferroviario".

Igualmente, el presidente de los 'populares' de Vélez-Málaga ha denunciado que la modificación a través del presupuesto andaluz del cobro del canon de depuración "implica que ahora los ayuntamientos tendrán que pagarlo en función de lo estimado o consumido y no por lo facturado, lo que en el caso del Ayuntamiento veleño va a suponer una pérdida de entre 150.000 y 200.000 euros".