PP, PA y Cs ultiman una moción de censura en Rincón de la Victoria para desbancar al PSOE de la Alcaldía

Partido Popular (PP), Partido Andalucista (PA) y Ciudadanos continúan trabajando para cerrar un acuerdo que les lleve a registrar una moción de censura en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Rincón de la Victoria para desbancar de la Alcaldía a la socialista Encarnación Anaya, que gobierna junto a Ahora Rincón, marca local de Podemos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de los tres partidos que tienen sus conversaciones muy avanzadas y que han añadido que la moción de censura sobre la que se está trabajando cuenta con la bendición de las direcciones regionales.

No obstante, desde Ciudadanos en Málaga han aclarado que están "hablando con todos los grupos políticos" en esta localidad y también en el municipio malagueño de Nerja, "y no hay una decisión tomada". Sí está claro que si apoyaran la moción de censura no entrarían en el gobierno municipal, algo que no le permiten sus estatutos.

El portavoz del PA, José María Gómez, ha asegurado a Europa Press que el acuerdo está alcanzado verbalmente "y por nuestra parte está todo hecho" aunque ha indicado que "se encuentra a falta de aprobación por parte de Ciudadanos, que tiene que seguir unos pasos".

El PP fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2015 y obtuvo siete concejales de los 21 que conforman la Corporación. El PSOE logró cuatro, Ahora Rincón, tres; Ciudadanos, tres, aunque uno de ellos fue expulsado y pasó a ser edil no adscrito; mientras que IU y PA lograron dos cada uno.

El candidato a la Alcaldía de Rincón de la Victoria sería el exregidor 'popular' Francisco Salado, a pesar de las desavenencias históricas con el andalucista José María Gómez, quien ha asegurado que no formará parte de la junta de gobierno local pero sí tendrá a su cargo alguna delegación.

"No voy a estar en la junta de gobierno pero tendremos tres o cuatro delegaciones pequeñas. Somos dos y uno solo no lo puede llevar todo", ha explicado.

Tras las elecciones de 2015 PSOE, Ahora Rincón, Izquierda Unida y el PA se aliaron para formar un gobierno municipal aunque en estos meses se han ido sucediendo diversos acontecimientos que provocaron la salida tanto de andalucistas como de los ediles de IU. Actualmente el equipo de gobierno lo forman PSOE y Ahora Rincón, que suman siete ediles.