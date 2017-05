PP confía en que el apoyo del PSOE en la Diputación al Chare de Órgiva no sea "un nuevo brindis al sol"

Etiquetas

El Grupo Popular en la Diputación de Granada ha mostrado sus "dudas" sobre el apoyo mostrado por el PSOE en la institución provincial a la propuesta que el PP defendió en el pleno provincial para la construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Órgiva "no sea un nuevo brindis al sol después de más de 20 años de espera". En este sentido, los populares esperan que el proyecto del Chare "sea una realidad a corto plazo y no un proyecto más guardado en el cajón".

Según informa la formación popular en una nota, la diputada provincial del PP Carmen Lidia Reyes ha señalado que "si los socialistas realmente están de acuerdo con la propuesta que defiende el Grupo Popular para que se fije una partida económica en los próximos presupuestos autonómicos de 2018, que permita iniciar la construcción del Chare de La Alpujarra, el PSOE en la Diputación, empezando por su presidente, José Entrena, deben sentarse con sus compañeros de la Junta de Andalucía y empezar a concretar plazos".

Reyes también ha tenido unas palabras para la vicepresidenta tercera de la Diputación y alcaldesa de Órgiva, la socialista María Ángeles Blanco, a quien ha reprochado "que haya tenido que ser el PP el que presente esta iniciativa para que ella simplemente se sume, sin que haya sido la promotora en la defensa de los intereses de su pueblo".

La popular respondió así a las declaraciones de Blanco "que agradecía que el PP se preocupara por su pueblo", al indicar que "si no es el Partido Popular el que se preocupa, ella no lo iba a ser al no mover un solo dedo en los diez años que lleva como alcaldesa para que el proyecto del Chare vea la luz". De esta manera, Reyes ha pedido a la regidora de Órgiva que "deje a un lado la ironía y se ponga a trabajar por su pueblo, primero, como alcaldesa, y después, como diputada provincial".

El Partido Popular ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos para instar a la Junta a que señale un plazo "real" de inicio y finalización de las obras, necesario para desarrollar este proyecto, así como la fecha aproximada para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

CHARE DE LA ALPUJARRA

Desde el PP han remarcado que el Chare de La Alpujarra, que estaría ubicado en Órgiva, fue un proyecto pensado para responder a una "necesidad acuciante que en materia sanitaria tenían y tienen los profesionales, los visitantes y muy especialmente los vecinos de la comarca".

"Fue en 1997 cuando vio la luz por primera vez este proyecto, que venía a cubrir la citada carencia". "Desde entonces hasta ahora han pasado 20 años; nueve sólo para decidir su ubicación, el municipio de Órgiva", han apuntado los populares.

En 2006, la Junta de Andalucía anunció el lugar, la inversión y el plazo de su puesta en marcha, que sería de cuatro años. En este sentido, Reues ha apuntado que "han pasado once años más y los 24.000 vecinos susceptibles de ser atendidos siguen sin contar con este servicio de extrema necesidad para la comarca alpujarreña".

"Son 25 municipios afectados, 100 puestos de trabajo perdidos, doce millones de euros los nunca invertidos, pero sobre todo son miles de personas mermadas de un derecho esencial, el derecho a trabajar en unas circunstancias óptimas con los recursos necesarios para desarrollar su profesión con las mejores garantías de éxito y el derecho que todos tenemos de recibir una sanidad digna donde los recursos sean de primer orden, independientemente del lugar donde se resida", ha concluido.