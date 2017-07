El PP acusa a Ribó de ser "el principal responsable del caos del tripartito" y desea "lo mejor" a Peris

Etiquetas

El portavoz del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, ha acusado al alcalde Joan Ribó de ser el "principal responsable del caos del tripartito" y ha deseado "lo mejor" al segundo teniente de alcalde, concejal responsable del área de Participación, Derechos e Innovación Democrática y portavoz de València en Comú (VALC), Jordi Peris, que ha presentado la dimisión de todos sus cargos en el consistorio.

"Como portavoz del grupo popular, le deseo al concejal Jordi Peris, en lo personal y profesional, lo mejor en la nueva etapa que ahora inicia, ha indicado Monzó en un comunicado, en el que ha criticado la situación "de inestabilidad constante que vive el tripartito del Ayuntamiento", que atribuye al "descontrol y despreocupación del alcalde Joan Ribó sobre la gestión municipal".

Sin entrar a valorar las razones de fondo que han llevado al edil a dimitir de su cargo, el portavoz 'popular' ha considerado que su marcha "evidencia que el tripartito hace aguas por todos los lados y que Ribó, lamentablemente, se está mostrando incapaz de dirigir un gobierno que ahora mismo nadie recordará por su trabajo o por sus logros para València, más bien será recordado por todo lo contrario: por su radicalidad y sectarismo".

A su juicio, la administración de la ciudad de València "requiere un gobierno serio, riguroso y que esté volcado en todo momento en atender las necesidades de sus vecinos". Sin embargo, cree que Ribó "no está afrontando ninguna de las polémicas que están surgiendo cada semana en el seno de su gobierno".

"El alcalde se está escondiendo y no da la cara porque pretende que sus concejales asuman la responsabilidad de su mala gestión", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que Ribó "no ha dado la cara en ni en Las Naves, ni en los conciertos de la feria de Julio, ni ante los falleros, ni ante los hosteleros por prohibir aparcar en el carril bus, ni siquiera ante los asociaciones de vecinos que le han recriminado los recortes en el transporte público".

Para Monzó, "la situación del gobierno del Ayuntamiento es preocupante porque ni el alcalde ni ninguno de sus concejales está centrado en lo que es realmente lo más importante de su gestión: dar respuesta a las necesidades de los vecinos en los barrios".

"Desafortunadamente, Ribó no está ejerciendo de alcalde, no asume que está gestionando la tercera ciudad de España, y está haciendo dejación de funciones, de ahí que ahora mismo no encontremos con una València sucia, con los jardines descuidados, con una movilidad que es auténtico desastre y con una dirección política del Ayuntamiento caótica", ha manifestado.