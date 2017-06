El PP de Valladolid reclamará en el Pleno el cumplimiento del acuerdo para aprobar un Plan de Industria e Innovación

Etiquetas

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid propondrá en el Pleno correspondiente al mes de junio, que se celebrará el próximo martes, día 6, una moción para que el equipo de Gobierno ponga en marcha antes del 1 de septiembre el Plan de apoyo a la Industria y la Innovación que, como han recordado, se aprobó en sesión plenaria a propuesta del PP en septiembre de 2015.

El PP del Ayuntamiento de Valladolid recuerda en su moción que han transcurrido algo menos de dos años desde la aprobación en el Pleno del acuerdo para poner en marcha el citado plan de apoyo y 15 meses del momento en el que, según el acuerdo del Pleno, debería haber entrado en vigor --1 de marzo de 2016--.

Estos datos suponen, a juicio del Grupo Popular "un claro ejemplo de a lo que el Gobierno municipal tiene acostumbrados" a los ciudadanos, que sería "aprobar mociones en el Pleno municipal que luego desconoce y no cumple".

En la propuesta, los 'populares' reclaman que "debido a la importancia y necesidad de la materia" el Ayuntamiento asuma el compromiso "no cumplido" de aprobar el Plan de apoyo a la Industria y la Innovación en los términos pactados en septiembre de 2015.

Asimismo, plantea como plazos el inicio del proceso de tramitación antes del 1 de septiembre de 2017 y la aprobación y entrada en vigor antes del 1 de enero de 2018.

No obstante, los 'populares' indican que esta aprobación del Plan de apoyo puede ser compatible con la aprobación de un Plan Estratégico de Valladolid, en el que quedaría integrado el relativo a la industria y la innovación.

El PP ha lamentado que en los 15 meses que han transcurrido sin que el equipo de Gobierno haya puesto de marcha el Plan, se han conocido "cierres empresariales" como los de Lauki, Sada o Lex Nova, además del anuncio de Dulciora, todavía no efectuado y que finalmente se ha concretado en un cambio de titularidad en favor de otra empresa que se hará cargo de sólo una parte de la plantilla.

También han responsabilizado al equipo de Gobierno de "la constante marcha de jóvenes que, suficientemente preparados, tienen que salir de Valladolid buscando lugares con mayores oportunidades laborales", al tiempo que han calificado de "nulos" los resultados de la convocatoria del "retorno del talento".

Con todo ello, "lo más doloroso" es que las previsiones del padrón indican que este año Valladolid puede concluir con menos de 300.000 habitantes.

"Mientras, el tripartito municipal no reacciona y no cumple los compromisos unánimemente asumidos, prefiere paliar los problemas sociales con paliativos, que si bien son necesarios, no pueden sustituir la mejor política social que es el de la creación de empleo", han reflexionado.

Así, el PP ha considerado necesario un empleo ligado a la industria, pero sobre todo ligado a la Innovación, a la I+D+i, por lo que entiende que un Ayuntamiento puede tener el papel de facilitar recursos y remover obstáculos.