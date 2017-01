Los ediles del PP que se ausentaron en el último pleno de la capital defienden su actuación

Etiquetas

Los ediles del PP en el Ayuntamiento de Granada que se ausentaron en el último pleno, dos de ellos propiciando que el equipo de gobierno socialista aprobara las ordenanzas fiscales, han defendido este lunes su actuación después de que el partido haya elevado un informe relatando los hechos a la dirección regional y nacional para que diriman si han incumplido los estatutos.

Uno de estos ediles es Juan García Montero, quien ha tachado de "disparate" que se le pueda abrir un expediente por ausentarse a causa "de estar enfermo en la cama" y ha advertido en declaraciones a Europa Press, que, de ocurrir, supondría "una venganza infantil" por parte de la dirección provincial del partido.

García Montero, que lidera una candidatura alternativa para disputar la Presidencia Provincial del PP a Sebastián Pérez, ha instado a la Secretaría General a "no jugar sucio" y ha defendido su labor estos 14 años en los que no ha faltado a sus obligaciones en el pleno, salvo por enfermedad en esta ocasión --ha dicho-- en la que no esperaba que ocurriera "esta fatalidad".

El otro edil que favoreció con su ausencia al PSOE la aprobación de las ordenanzas fiscales fue Fernando Egea. Él relata que no acudió al pleno por "conciencia" en relación al punto posterior en el que debía aprobarse la personación como acusación particular del Ayuntamiento de Granada en el caso Nazarí y no por las ordenanzas en sí, que creyó que no saldrían adelante.

Egea ha defendido su posición de "no votar contra sus compañeros" cuando no cree que haya "nada para acusarles" en la llamada Operación Nazarí, por la que fue detenido el anterior alcalde, José Torres Hurtado, y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.

Ante una posible medida del partido, ha recordado que él no milita en el PP pero ha abogado en todo caso por que "las cuestiones de conciencia sean respetadas".

APOYO A TORRES HURTADO Y NIETO

En un sentido similar se ha pronunciado el edil Francisco Ledesma, quien se ha mostrado "sorprendido" con lo ocurrido después de que, junto a Telesfora Ruiz, decidiera levantarse de su asiento en el momento concreto en el que se iba a votar la personación del Consistorio en el caso Nazarí.

"Mi conciencia me decía que debía abstenerme e irme, sólo me ausenté en ese punto y volví a pleno", matiza Ledesma, quien afirma que si se le sanciona de cualquier modo desde la dirección del partido "lo acatará" aunque no lo comporta porque "no ha faltado en su vida a un pleno" y en este asunto en concreto afirma que "no se marcó ninguna directriz concreta".

Telesfora Ruiz ha mostrado por su parte su "confianza" en la inocencia de Torres Hurtado, Isabel Nieto y el resto de las personas investigadas y dice no entender que pueda producirse esta personación en este momento procesal salvo por "oportunismo político" del resto de grupos.

"Que lo haga el PP no tiene ningún sentido, políticamente no se puede comprender", ha agregado Ruiz, quien argumenta que "mal nos irá si las personas que ejercen responsabilidades políticas renuncian a su conciencia".