La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Margalida Durán, ha asegurado que su partido no descarta "ninguna acción", incluso apoyar la continuidad del socialista José Hila al frente del consistorio, porque "Palma no se merece un alcalde bajo sospecha", en referencia al futuro mandato de Antoni Noguera (MÉS per Palma).