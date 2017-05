El PP critica el retraso en la constitución de la mesa sobre necesidades de la red viaria provincial

Etiquetas

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha criticado este jueves "el retraso en la constitución de la mesa de trabajo para elaborar un mapa de necesidades de la red viaria provincial, por parte del cogobierno provincial de PSOE e IU, pues hace ya medio año que se aprobó este acuerdo a instancias del Partido Popular".

En este sentido y en rueda de prensa, Lorite ha asegurado que "el gobierno provincial "no hace ni el huevo, tanto en esta materia como en otras, y prueba de ello es la nula ejecución presupuestaria en los programas de empleo, y la escasa ejecución en Cultura, Carreteras (46 por ciento), Obra Pública, Servicios Sociales o Deportes, entre otras".

En el PP consideran "inconcebible que se tarde seis meses para constituir una mesa de trabajo para abordar la situación de la red viaria de la provincia y crear un mapa de necesidades de las carreteras, independientemente de su Administración competente".

El portavoz popular ha recordado que "en el Pleno del mes de noviembre el PP`presentó esta iniciativa, con el fin de que en el seno de la Diputación se abordaran las obras prioritarias en la red viaria provincial", señalando que "esta propuesta surge tras la obsesión del presidente de la institución, el socialista Antonio Ruiz, por invertir su tiempo en hacer una constante política de confrontación con el Gobierno de España, con la conversión de la N-432 en autovía, olvidando otras necesidades que dependen precisamente de la Junta de Andalucía y de la propia Diputación".

Andrés Lorite ha indicado que "la Diputación debe reclamar a las administraciones competentes, independientemente de quién las gobierne, las actuaciones prioritarias en carreteras". Por tanto, "la actitud del presidente ha sido improcedente, máxime si tenemos en cuenta de que fue precisamente el Gobierno de Zapatero el que consideró inviable el proyecto del desdoblamiento de la N-432 y el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía estableció la ZEPA en el Guadiato, dando también al traste con ese proyecto".

En contraste, según ha asegurado Lorite, "el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, está dando pasos para solventar la situación de esta vía de comunicación, de cara a hacer un nuevo proyecto".

El portavoz popular ha indicado que "la Junta de Andalucía tiene muchas deudas pendientes en materia de carreteras, tales como la autovía del Olivar o, entre otras, el desdoblamiento de la A-306 a su paso de El Carpio y Torredonjimeno, actuaciones que son reivindicaciones históricas de la provincia de Córdoba".

En cuánto a actuaciones pendientes que son competencia de la Diputación, "nos encontramos con múltiples ejemplos, como la mejora de la CO-3204 a Bujalance por la Campiña, el arreglo de la CO-4103 de A-306 en Bujalance a Pedro Abad por Morente y de la carretera CO-4207 de Montilla a Montalbán (Malabrigo), el ensanche de la CO-7411 de Villaralto a El Viso, la mejora de la CO-3314, de A-431 a CO-3405 por Medina Azahara y Las Ermitas, o la dotación de alumbrado en el acerado de la CO-3105, de la barriada de Los Angeles a Alcolea".

Andrés Lorite ha insistido en que, transcurridos "seis meses desde que se aprobara en Pleno y tras dos ruegos por parte del PP, en enero y marzo de 2017", aún no se ha constituido la citada mesa de trabajo, y ha incidido "en la nefasta gestión del delegado de Infraestructuras, Maximiano Izquierdo, que desde hace un año no tiene la competencia en materia de contratación de obra pública porque se la quitaron al no haber contratado ni una sola obra pública".

Lorite ha señalado que "es la primera vez en la historia de la Diputación en la que a un delegado de Infraestructuras se le quita esta competencia, que ha sido asumida por el delegado de Hacienda y vicepresidente cuarto, Salvador Blanco".

Por otro lado, el portavoz popular ha mostrado su satisfacción por una enmienda del PP en el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "para que los remanentes de 2016 se puedan destinar a inversiones financieramente sostenibles, que se pueden realizar no solo en 2017, sino también en 2018".

Por último, Lorite ha recalcado que "esta propuesta esperamos que sea aprobada con el voto favorable del resto de grupos políticos, ya que se trata de una buena noticia, no solo para las distintas entidades locales de la provincia, sino para la propia Diputación".